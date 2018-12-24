"Швидка" у Львові збила жінку з дитиною [ Редактировать ]
Небезпечна швидка. У Львові на тротуарі карета швидкої допомоги наїхала на жінку з дитиною. На відео з камер спостереження видно, як машина наїхала на людей.
Жінка з дитиною дивляться у протилежний бік, тому авто не помічають. Швидка збиває людей і, не зупиняючись, ще проїжджає ще кілька метрів. На щастя, обійшлося без жертв.
Потерпілі у шоковому стані та садни. У лікарню жінка із дитиною приїхали на таксі. А сама швидка допомога у той час поїхала на виклик на котрий і прямувала.
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