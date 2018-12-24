Мольбертом і фарбами. На Рівненщині поранених бійців лікують за допомогою арттерапії. Детальніше про реабілітацію завдяки мистецтву - розкажуть наші кореспонденти.

Галина старанно виводить свою першу картину. На полотні вже можна впізнати екзотичну тваринку.

"Воно заспокоює. Ти думаєм про картину, а не про якісь буденні справи, які пересікаються зі спогадами звідти. Тим більше, в ці дні два роки назад я втратила багатьох побратимів", - говорить Галина, позивний "Перлинка", учасниця АТО.

У тендітної білявки за плечима - два роки в армії. Вона аеророзвідниця. За мольбертом хоче забути те, що було на війні.

"Була спочатку волонтером, потім в Правому секторі, 54-ій бригаді і в 46 батальйоні Донбас-Україна. Контракт закінчився у вересні. Зараз є невеличкі проблеми зі здоров'ям", - говорить Галина, позивний "перлинка", учасниця АТО.

Павло навпаки готується воювати. Поки він на ротації - замінив зброю на пензлі. Каже, малює вже третю картину.

"Зображую нашу Вселенну. У моєму розумінні, це, нам треба берегти землю і не воювати не знищувати друг друга. Те, що я бачив на передовій - Світлодарську дугу", - говорить Павло, військовослужбовець.

Вони досі ніколи не малювали. Проте повернувшись з війни, ветерани АТО немов справжні митці виливають на картини свій внутрішній світ.

"Чудово, не перестарайся. Дуже гарно і пішов. Все гарніше і гарніше… - Я просто туди дивлюся. Там всякі є плями цікаві, то я їх трошки попідводив".

На заняттях з арттерапії жодних правил. Художниця пропонує бійцям не замислюватися над сюжетом, а просто брати фарбу і фантазувати.

"Ми працюємо скоріше не на результат, а більше на процес. Займаємось з хлопцями, які ніколи не малювали і думали, що не вміють малювати. Ми переконуємо їх у зворотньому", - говорить Аліна Оборська, художниця.

Такі творчі заняття у Рівненському обласному госпіталі проводяться щотижня. Проект започаткували волонтери. Відтоді минув майже рік. За цей час бійці створили сотні картин. Це, кажуть медики, один із найдієвіших методів психологічної реабілітації після тяжких нейротравм та інсультів.

"Чоловіки сильні, вони не жаліються. Їм нічо не болить, все добре. Добре, відносно. І коли такий чоловік малює, на малюнку він виходить на свою емоційну душевну сторону. Тобто ця сторона вона дає йому ефект ресурсу", - говорить Ольга Галицька, психолог.

Деякі з робіт продають на аукціонах.

"З їхнього дозволу ми робимо такий аукціон продаж на сторінці у Фейсбук. В нас є така сторінка "сила добра", де ми виставляєм такі лоти. Хто купує - кошти передаються хлопцям", - говорить Вікторія Шинкаренко, волонтер.

Стіни госпіталю також прикрашають роботи бійців. Нині в госпіталі лікуються до сотні пацієнтів.