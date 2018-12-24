Один український військовий поранений сьогодні на Донбасі

Один український військовий поранений сьогодні на Донбасі. Після дня тиші бойовики знову взялися за старе били по наших позиціях із забороненої зброї. Загалом за добу одинадцять обстрілів. Українські армійці були змушені стріляти у відповідь. Про ситуацію в районі Горлівки - репортаж Ігоря Левенка.

Неспокійна передова неподалік окупованої Горлівки. Селище Зайцеве. Зруйновані людські оселі. Навкруги - жодного місця, куди б не долетів смертоносний метал.

"Все було окрім танків, а так було все, ну ми чим маємо тим і відповіли".

Це бійці розповідають, як днями російські найманці влаштували тут бойовище. Гатили щільно з піхотної зброї та мінометів.

"Почали дуже сильно на нас натискать, ну а ми ж звичайно стояти в стороні не будемо. Бережемо себе й бережемо свою землю", - говорить Олег, військовослужбовець збройних сил України.

Знахабнілому ворогові наші солдати дали рішучу відсіч.

"Покамест по данним розвідки то там двоє чи троє було поранених чи двохсотих".

Мету ворожої атаки наші військові розгадати не можуть. Називають її безглуздою, адже, окрім втрат, супротивник нічого не домігся.

"Зараз такий період зими коли все видно і їм не вигідно, тому що їх можуть запросто засікти", - говорить Богдан, військовослужбовець Збройних сил України.

Поки що у Зайцевому триває відносне затишшя. Зачастили ворожі безпілотники.

"Розвідка, хлопці, він літає і роздивляється наші позиції, роздивляється все".

А ще армійці фіксують на тому боці біля укріплень з'явилася важка техніка.

"Гул дуже чутно, особливо враці й по вечорах. А визначити що воно таке? Ну не кольосна це точно. Гусенічна техніка, тость бехи, саушки, то єсть так", - говорить Олександр, військовослужбовець збройних сил України.