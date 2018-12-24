У сімдесяти восьми об'єднаних територіальних громадах відбулися вибори голів та місцевих депутатів. Одразу після оголошення результатів розпочнуть свою діяльність 805 громад у тринадцяти областях України. В інших десяти, де введено воєнний стан, вибори до ОТГ проведуть пізніше, заявили в ЦВК.

Підрахунок голосів поки ведеться, відомі лише попередні дані. Віддати свій голос за того чи іншого кандидата мали змогу майже півмільйона українців.

Найвищу явку зафіксували на виборах у Житомирській області - 53 відсотки. У штабі Блоку Петра Порошенка вже заявили про перемогу. В політсилі продемонстрували попередні результати - 52 висуванці від БПП мають стати головами об'єднаних територіальних громад. Із них 30 - постійні члени партії та 22 самовисуванці, які йшли за підтримки політсили. Також в БПП заявили про численні атаки з боку конкурентів.

"В п'ятницю, 21 грудня, до наших партійних організацій була масова інформаційна кібератака. У період з 15 грудня невідомими особами в мережі Фейсбук були створені фейкові сторінки начебто районних партійних організацій кожне порушення буде зафіксоване нашими спостерігачами і передано до правоохоронних органів", - говорить Сергій Алєксєєв, народний депутат, Блок Петра Порошенка.

В той же час в "Батьківщині" заявляють вибори в більшості громад виграли депутати від їхньої політсили. Сьогодні Юлія Тимошенко провела прес-конференцію, де продемонструвала протилежні результати. Також політик запевнила, її команда зафіксувала чимало порушень з боку опонентів - підкуп, підміна бюлетенів та голосування вдома без вагомих на те причин.

"Того, що я побачила зараз - це екстраординально. Коли бюлетені друкувалися на ксероксах, бюлетені абсолютно незахищені, коли невідомо було звідки приносять стоси фальшивих бюлетенів, вже з помітками, підкуп масштабний абсолютно перше місце з великим відривом з результатом 35,7% зайняла партія Батьківщина, на другому місці з результатом 22,7% БПП", - говорить Юлія Тимошенко, голова ВО "Батьківщина".