Потерпілі внаслідок вибуху у Львові досі у важкому стані. Один чоловік не може самостійно дихати. Тим часом різдвяний ярмарок частково відновив роботу. Що спричинило вибух і хто винен у трагедії - розбиралася Христина Гашенко.

Восьма міська клінічна лікарня. Саме сюди госпіталізували чотирьох людей,

Постраждалих внаслідок вибуху. Один чоловік досі в реанімації. Лікарі говорять про важку, але позитивну динаміку одужання пацієнтів.

"Вони важкі по глибині опіків, по глибині ураження кисті, глибокі опіки обличчя, дихальних шляхів. Це все обтяжує їх лікування", - говорить Василь Савчин, завідувач опікового відділення Львівської клінічної лікарні №8.

Потерпілі, котрі можуть говорити, спілкуватися з журналістами відмовляються. Тим часом більшість кіосків різдвяного ярмарку - переважно із сувенірами - відчинені. Газових балонів спеціальна комісія у них не знайшла. Зачинені хатини, де продавали їжу. Їх іще перевіряють.

"Є наявність вогнегасників, ряд інших протоколів які мають бути витримані але по них рішення буде окремо прийматися, оскільки зараз із кожним ФОПом який уклав угоду з ярмарками зараз проводяться ще розмови", - говорить Андрій Москаленко, заступник львівського міського голови.

Працівники різдвяного ярмарку зізнаються - трагедія багатьох налякала.

"Після того випадку дуже стало страшно, але працюємо. Мусимо працювати бо кожен, мусимо виживати як можем", - говорить Олег, продавець.

Однак туристи ярмарком прогулюються впевнено. Максим до Львова приїхав із Харкова. Каже, у той день теж планував відвідати ярмарок.

"Дівчата затрималися вдома ми, м'яко кажучи пропустили цей жахливий випадок і це нас врятувало. Тому ми спокійно гуляємо", - говорить Максим, турист з Харкова.

З орендарем різдвяної хатини, де стався вибух, договір розірвали, - запевняють у компанії, що надає ці ятки для торгівлі. Чи штрафуватимуть - наразі вирішують. Переконують - їхні правила забороняють встановлювати газові балони у МАФах.

"Всі учасники які співпрацюють цього періоду, знають що ми жодним чином не дозволяємо використання газових балонів у своїй роботі", - говорить Ольга Гренюх, керівник прес-служби компанії, що надає в оренду різдвяні кіоски.

Чому у дерев'яній хатині стався вибух - представник орендаря не пояснює. Ні слова - і про газові балони, які знайшли поруч після вибуху.

"Ми не можемо зараз нічого сказати, тому що йде розслідування і тому ми самі ще нічого не знаємо. Ніхто нічого не знає", - говорить Андрій, представник орендаря кіоску.

Не називає причину вибуху і поліція. Триває слідство. Винуватцеві тим часом загрожує 8 років позбавлення волі. Правоохоронці перекваліфікували статтю кримінального провадження - тепер ідеться про порушення правил безпеки під час роботи з підвищеною небезпекою.