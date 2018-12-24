Листа до президента планують написати в національному олімпійському комітеті. Там незадоволені діяльністю міністра молоді та спорту - Ігоря Жданова. В НОК навіть побоюються провалу збірних зі спортивної боротьби на майбутніх Олімпійських Іграх в Токіо. Всі подробиці в матеріалі.

Олімпійські нагороди. Та титули найуспішніших спортсменів року.

"Международная асоциация борьбы признала меня лучшим спортменом 2016 года по совокупности моих достижений".

Національна збірна з греко-римської боротьби одна з найуспішніших команд країни. Підготовка до змагань відбувалася тут в легкоатлетичному манежі столиці.

"Здесь лежало два ковра. И здесь Жан Беленюк под руководством Артура Дзигасова прошел значительную часть подготовки своей с успехом".

Однак вже в наступному році, збірну з греко-римської боротьби чекають кадрові зміни. Напередодні Літньої Олімпіади - тренерський штаб планують змінити.

"Те полтора года не целых, которые остались до Олимпиады пройдут в поисках, пройдут в каких-то непонятных процессах становления новых тренеров и так далее и кончиться это все, как на мой взгляд плачевно", - говорить Віктор Гринюк, голова Ради Спортивних федерацій Києва.

А вже через півроку Чемпіонат Світу.

"Это будет квалификационный Чемпионат Мира, и если там не достичь нормальных результатов, то об Олимпиаде можно забыть", - говорить Віктор Гринюк, голова Ради Спортивних федерацій Києва.

"Привезли медали. Немало медалей. Чемпионат Европы для Ю-23 для нас как бы тоже был успешный. Чемпионат мира успешный - две медали", - говорить Артур Дзігасов, головний тренер збірної команди України з греко-римської боротьби.

Наставник збірної з греко-римської боротьби досі не розуміє рішення щодо своєї відставки. Зі збірною він працював 5 років. За цей час на чемпіонатах Світу та Європи українці завоювали 15 медалей. Окрім того, срібло на Олімпіаді в Ріо.

"Нам даже спасибо никто не сказал. Просто поставили в известность, что вас уже не будет. Вы не будете как бы работать. страдает команда. Команда, которая оторвалась от планомерной работы. Тот же Жан Беленюк. Кто-то там говорит, что его может кто угодно тренировать. Но есть специфика, есть подход к работе соревновательного процесса. Примет ли Жан другого тренера?", - говорить Артур Дзігасов, головний тренер збірної команди України з греко-римської боротьби.

Срібний призер Олімпійських Ігор відреагував на можливу зміну наставника. На сторінці у Фейсбук спортсмен обурюється рішенням міністерства. Такий крок Беленюк назвав неправильним і надто ризикованим напередодні Олімпійських Ігор в Токіо.

За даними віце-президента асоціації боротьби Норіка Геворкяна, майбутнім наставником жовто-синіх стане громадянин Росії - Сергій Андрєєв. Однак в міністерстві молоді та спорту цей факт спростували і оприлюднили копію паспорта Андрєєва. В документі зазначається, що майбутній тренер - уродженець Криму.

Змінити наставника планують і в збірній з вільної боротьби. П'ятиразовий чемпіон Європи - Олександр Захарук - був головним претендентом на посаду тренера. З командою працював більше року. Однак його, як і Дзігасова, вирішили замінити. Тепер, за словами Захарука, збірна може не встигнути підготуватися до змагань у Токіо.

"Если этим будет заниматься тренер Данько, с подписи министра, я считаю, шансов будет практически. Человеку 63 года. Он старой формации, старые взгляды и так далее. Он приверженец старой школы борьбы. мне кажется это отобразится в худшую сторону", - говорить Олександр Захарук, учасник конкурсу на посаду головного тренера збірної України з вільної боротьби.

Незадоволені майбутніми очільниками збірних і в Національному Олімпійському Комітеті. Кажуть, спеціальна комісія експертів радила на посади попередніх тренерів.

"Мнение комиссии. Голоса распределились таким образом: десять за Дзигасова, пять человек были за Андреева. То что касается Захарука: там голоса были 14 за него и два за другую кандидатуру. Буквально на протяжении двух часов издаются несколько приказов расформировать эту комиссию лишить премии представителей министерства, которые входили в состав эксепртной комиссии", - говорить Равіль Сафіуллін, віце-президент НОК України.

Ми відправили запит, яким чином міністр обирав нових наставників збірних, і чи прислухався він до думки комісії. А олімпійський комітет - написав спеціального листа президенту та прем'єру з проханням переглянути діяльність міністра спорту Ігора Жданова.