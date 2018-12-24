Який неприємний різдвяний сюрприз влаштувала італійцям природа? Чи зможуть роботи грати на фортепіано? Та скільки ліхтариків треба, щоб перетворити звичайний маєток на казкову садибу? Про це - в нашому огляді.

В Італії знову прокинулася Етна. Відомий вулкан почав вивергатися на Сицилії. Вогнедишна гора викидає в небо клуби диму і попелу, з кратера витікає розпечена лава. Через це аеропорт на острові закрили.

Мешканці міста Катанія, що біля підніжжя вулкана, відчули невеликі підземні поштовхи. У соцмережах діляться відео виверження, яке жартома вже назвали "різдвяним подарунком" від Етни.

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Військово-повітряні сили США випробували вдосконалену версію найпотужнішої неядерної авіабомби GBU-57. Випробування провели на території штату Міссурі.

На відеозаписі, поширеному авіаційним порталом, видно, як бомбардувальник B2Spirit скидає снаряд і вже за кілька секунд від землі здіймається вогненний стовп. Маса авіабомби - понад 13 тонн. Перед вибухом вона здатна заглиблюватись у ґрунт на 60 метрів. Розробив боєголовку авіабудівний концерн Боїнг.

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Імператор Японії Акіхіто готується до зречення від престолу. Сьогодні монарх Акіхіто виступив з останньою промовою. У ній він згадав численні жертви країни під час Другої світової війни та закликав пам'ятати про них. А також запевнив, що відчуває "глибоку втіху" від того, що під час його правління Японія не розпочинала війн та не брала у них участь.

Акіхіто керує країною вже 29 років. Офіційна церемонія зречення від престолу відбудеться у квітні наступного року. Уже 1 травня на Хризантемовий трон має зійти син імператора - принц-наступник Нарухіто.

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Вчені з британського Кембриджа створили механічну руку, що вміє грати на фортепіано. Надрукували її на три-де принтері. Інженери поєднали різні матеріали, аби зробити пальці, зап'ястки та суглоби якомога схожішими на людські. Утім, зімітувати природу - нелегко.

Роботи досі не навчилися відтворювати дрібну моторику людських кінцівок. Тож поки що маніпулятор здатен виконувати лише прості музичні твори .

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Йоулупуккі залишив Лапландію. Фінський Санта-Клаус вже запряг Оленів у санчата, спакував подарунки і вирушив у щорічну подорож навколо світу. З офіційної резиденції - містечка Рованіємі в Лапландії - Йоулупуккі проводжали вірні помічники - ельфи. Зібралися й кілька сотень дорослих і дітей - попри морозну погоду.

Щоб привітати кожного, Санті у святковій подорожі доведеться подолати 450 мільйонів кілометрів. Як свідчить одна з легенд, у Санти є величезний чарівний ключ, яким він уповільнює хід годинника і на своїх Оленях встигає об'їхати весь світ.

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Чотири мільйони вогнів перетворили хорватський маєток на різдвяну казку. Світлові тунелі, химерні фігури, святкові символи прикрашають сімейний парк Салайленд, розташований у селі Грабовниця.

Усе це диво виросло з дитячої мрії господаря, який через бідність у дитинстві не мав до Різдва подарунків і прикрас. На початку двохтисячних чоловік узявся розбудовувати батьківський спадок. І тепер помилуватися видовищем щороку приїздить близько десяти тисяч туристів.