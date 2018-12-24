Аеропорт "Бориспіль" залишить українців без посилок з-за кордону [ Редактировать ]
Посилки з-за кордону до Нового року отримають не всі. Аеропорт Бориспіль призупинив прийом вантажів до четвертого січня. Про це повідомила прес-служба аеропорту.
Пояснили це перевантаженням терміналу. Нагадаю, люди не можуть отримати свої відправлення протягом грудня. Вони звалені просто неба біля вантажного складу. Проте експортні та транзитні вантажі - обробляють без обмежень.
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