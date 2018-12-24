Незвичну кав'ярню відкрили в середмісті Івано-Франківська. У закладі взагалі немає цін, його гості розраховуються за замовлення на власний розсуд. Звідки така ідея й наскільки сумлінні відвідувачі - дізнаємося далі.

На перший погляд, це типова кав'ярня, яких в Івано-Франківську сотні. Та зайшовши всередину розумієш: це не зовсім так. Усіх відвідувачів тут зустрічають християнським вітанням - Слава Ісусу Христу. Та християнська атмосфера - це не єдина родзинка закладу. На стіні традиційне меню, але поряд з переліком страв жодної цифри. Власники кажуть - зробили це умисно, щоб навіть ті, в кого немає грошей, могли скуштувати в них запашної кави.

Спочатку містяни сприймали таку ініціативу насторожено, розповідають власники. Та згодом звикли й полюбили незвичайну кав'ярню.

"Заходиш і почуваєш себе дуже вільно, відкрито. Приємні дуже люди обслуговують", - говорить Наталія Шуляр, відвідувачка кав'ярні.

Наталя та Мирослава тут часті гості. Єдине, що було незручно на початку, кажуть, - розрахунок. Боялися не додати. Тому вирішили визначати середнє арифметичне.

"У середньому американо, наприклад, 20 гривень. Млинець теж приблизно стільки ж. Так і розраховуємося", - говорить Мирослава Галій, відвідувачка кафе.

Свої прибутки від такого незвичного бізнесу власники кав'ярні наразі не рахують. Утім, запевняють, випадки, коли клієнти взагалі не розраховуються - поодинокі.

"Не кожного дня в тебе в козульку однакова сума грошей. Одного дня в нас можна попити каву за 10 гривень, якщо ти маєш їх. Іншого дня - за 20. А іншого дня можна прийти і сказати - вибачте, в мене немає грошей. Але я так кави хочу. І ми все рівно зробимо тій людині каву, просто так. І з такою самою любов'ю", - говорить Олеся Халак, власниця кав'ярні.

Про створення мережі схожих кав'ярень в Україні - власники поки що не задумуються.