В Ізраїлі розпустили парламент [ Редактировать ]
В Ізраїлі розпустили парламент. Нових членів Кнесету мають обрати на дострокових виборах на початку квітня. Таке рішення напередодні одностайно ухвалили голови коаліційних партій.
Однією з причин розпуску стали невдалі спроби парламенту затвердити новий закон про призов. Згідно з документом, військову службу мають відбувати й ультраортодоксальні євреї, яких досі від армії звільняли.
Ініціатор закону - прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу сподівався, що парламентарі підтримають документ. Утім намарно.
по теме
Побороти насильство: США накрила хвиля злочинності
Неоголошена війна 21 сторіччя. Чому у світі почастішали збройні напади і навіть наймогутніші держави не в змозі впоратися з терористами-одинаками?
Розірвання дружби з Росією та розблокування виборів в ОТГ: які питання обговорювали у Верховній Раді?
А парламентарі весь день розмірковували як правильно припинити Дружбу? Тобто - розірвати відповідний Договір між країнами. Більшість нардепів вважають, що "роздружитися" вже давно на часі. І питання лише в тому - як поставити "крапку". Втім, інша тема більш суперечлива. У який спосіб слід проводити вибори в ОТГ в областях, де введено воєнний стан?
В Україні пройшли вибори у об'єднані територіальні громади
У сімдесяти восьми об'єднаних територіальних громадах відбулися вибори голів та місцевих депутатів. Одразу після оголошення результатів розпочнуть свою діяльність 805 громад у тринадцяти областях України
У Німеччині вводять податок на одноразовий посуд
Збір за використання одноразового посуду мають сплачувати магазини, кафе та ресторани швидкого харчування
Євросоюз посилює контроль за роботою супермаркетів
"Жахливий кінець 2018 року", - так назвали нові директиви від ЄС мережі європейських супермаркетів
Рабинович: "Оппозиционная платформа - За життя" - реальное объединение топовых украинских политиков, готовых работать на благо страны
Украинским политикам всегда сложно объединиться. "Оппозиционная платформа – За життя" - это результат работы самых рейтинговых оппозиционных политиков, в рамках которого мы будем работать над установлением мира и улучшения жизни в стране