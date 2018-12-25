Розірвання дружби з Росією та розблокування виборів в ОТГ: які питання обговорювали у Верховній Раді?

А парламентарі весь день розмірковували як правильно припинити Дружбу? Тобто - розірвати відповідний Договір між країнами. Більшість нардепів вважають, що "роздружитися" вже давно на часі. І питання лише в тому - як поставити "крапку". Втім, інша тема більш суперечлива. У який спосіб слід проводити вибори в ОТГ в областях, де введено воєнний стан?