У Бангкоку із забрудненням повітря допомагають боротися водомети. Величезні розпилювачі води поставили в центрі міста. Місцева влада сподівається, що краплі вберуть у себе пилюку та бруд, і якість повітря у таїландській столиці поліпшиться.

Минулого тижня у Бангкоку зафіксували "червоний" - дуже високий рівень забруднення. Ситуацію обіцяють виправити уже за тиждень.

А поки що мешканцям радять без потреби не виходити на вулицю або ж носити захисні маски.