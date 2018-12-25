У Бангкоку із забрудненням повітря борються за допомогою водометів [ Редактировать ]
У Бангкоку із забрудненням повітря допомагають боротися водомети. Величезні розпилювачі води поставили в центрі міста. Місцева влада сподівається, що краплі вберуть у себе пилюку та бруд, і якість повітря у таїландській столиці поліпшиться.
Минулого тижня у Бангкоку зафіксували "червоний" - дуже високий рівень забруднення. Ситуацію обіцяють виправити уже за тиждень.
А поки що мешканцям радять без потреби не виходити на вулицю або ж носити захисні маски.
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