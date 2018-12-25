Ціна життя - 135 тисяч євро. П'ятимісячна Злата потребує допомоги. У немовляти цироз печінки. Їй терміново потрібна пересадка. Операцію погодилися зробити у Бельгії. Втім грошей на дороге лікування у сім'ї немає.

"Ходи, о так, моя крошечка маленька. Так клубочок мамин".

П'ятимісячна Злата любить бавитися. Має добрий апетит та міцний сон. Усе як у здорових немовлят. От тільки колір обличчя жовтуватий. Про недугу малечі батьки дізналися не відразу. Із пологового будинку Оксану із Златою виписали здоровими.

"Сказали, що дитина жовтенька, ну трошки жовтенька - жовтяниця звичайна. Більшість дітей через це всі проходять. Виписали додому. Сказали - виходить на свіже повітря. Виходили, ходили, але чим дальше ми ходили, тим більше вона жовтіла", - розповідає Оксана Катречко, мама.

За два місяці лікарі поставили Златі страшний діагноз. Атрезія жовчовивідних шляхів. А згодом цироз печінки. Про хворобу донечки Оксана говорить крізь сльози.

"Нас лікують, і печінка стоїть на одному місці. Немає ні погіршень, ні покращень, але ніхто не знає, в який момент може случиться погане", - говорить Оксана Катречко, мама.

Рятувати дитину беруться в одній із клінік Бельгії. Там мають провести одну із найскладніших операцій у світі - пересадку печінки. Оперувати Злату треба якнайшвидше, - кажуть лікарі.

"Дитина має вроджену аномалію судинну, окрім атризії жовчних шляхів і в такій комбінації проблем вона потребує трансплантації. З кожнем місяцем життя такої дитини реально виснажується цей орган і виснажуються наші можливості в підтриманні організму. Тому, якщо дитина за пару місяців не потрапить на трансплантацію, вона просто загине", - говорить Галина Курило, завідувач відділення хірургії вроджених вад розвитку міської дитячої клінічної лікарні Львова.

На операцію потрібно 135 тисяч євро. Таких грошей в Оксани немає.

"Хочу звернутися до людей, просить про допомогу, щоб встигнуть спасти життя дитині. Хто скільки може, хто як може, прошу всіх, простих людей ,байдужих, не байдужих, прошу про допомогу", - говорить Оксана Катречко, мама.

Операцію для Злати у закордонній клініці запланували на березень 2019. До того часу дівчинка залишається під пильним наглядом та лікуванням у львівських медиків.

Допомогти маленькій Златі може кожен. Необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті podrobnosti.ua у розділі "Ми допомагаємо".

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Катречко Оксана Олександрівна, мати дівчинки