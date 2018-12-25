Кава з часником на розпеченому піску. Таку у Вінниці готує вчитель фізики. Бариста використовує понад 30 різноманітних спецій для приготування напою. Рецепт дізнавалася Іванна Ілліна.

"Ставиться джезва на розпечений пісо . Води треба наливати лише ту кількість, яка необхідна для приготування не більше не менше - по зріз джезви".

Такий спосіб приготування кави називається - "Східний", - розповідає Олександр Мельничук. Вінницький вчитель фізики готує каву понад 30 років. Щоправда, її унікальність, каже кавовар, зовсім у іншому.

"З'явилися такі відхилення, як приготування кави з спеціями. Дехто вважає, що це відхилення. Спочатку це була традиційна кориця, безумовно якої в нас багато. Це була традиційна спеція в нашому регіоні. Потім з'явились інші інгредієнти - м'ята, кардамон. А взагалі декілька років назад з'явилася вже така зовсім незвичні такі як часник, ваніль", - розповідає Олександр Мельничук, бариста.

Бодян, коріандр, апельсин та цибуля: у арсеналі Олександра понад 30 спецій. Каже: аби напій був смачним - потрібен дрібнозмелений пісок, відкритий вогонь, цікавий співрозмовник та любов до напою.

"Повинна бути суміш робусти і арабіки, бажано співвідношення 50 на 50, но 60 на 40 тоже достатньо. Турки кажуть, що кава повинна бути чорна як пекло, міцна як смерть, і солодка, як поцілунок. Спеції не повинні забивати, вони повинні лише підкреслювати каву. Кава може бути будь-якою, все діло напевно що в руках і в натхненні", - говорить Олександр Мельничук, бариста.

Яку спецію додати до кави бариста визначає за характером того, хто її замовив. Одним додає цибулю, іншим - м'яту.

"- Чи відрізняється від кави з автомата? - Відрізняється. - Чим? - Смаком. Тут є нотки апельсинчика. Дуже приятний присмак залишається", - говорить Олеся, жителька Вінниці.

Нині посмакувати таким нестандартним напоєм вінничани можуть на Новорічному ярмарку у центрі міста.