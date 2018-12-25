Новый 2019 год станет некоторых для нескольких знаков зодиака, ведь их представители станут невестами и сыграют настоящую свадьбу. О том, кому же судьба преподнесет долгожданный сюрприз пишет Signorina.

Скорпионы

Приготовьтесь сказать заветное: "Я согласна"! Решайте, как будете праздновать, кого пригласите. Наконец-то вы сможете конкретизировать отношения, связав судьбу с любовью всей жизни! Сильнейшие чувства проломят стены одиночества даже самых некоммуникабельных представительниц этого знака. Ваши чувственные флюиды сразят буквально всех мужчин. Только не разменивайтесь на случайные связи и романы-однодневки, они не принесут ни настоящих чувств, ни какого-либо удовлетворения. Доверьтесь интуиции, она подскажет, кто та самая половинка, с которой будет тепло и комфортно всю жизнь. Особенное расположение звезд астрологи обещают в конце осени.

Стрельцы

Совсем скоро для вас заиграет марш Мендельсона! Амур серьезно озаботился судьбой огненных ветрениц, решив заставить их забыть о статусе "в активном поиске". Да, барышни-Стрельцы - счастливицы, которых в 2019 году ожидает счастливый союз. Правда, некоторые из них неохотно согласятся расставаться с личной свободой. Не жалейте и не бойтесь. Ваш выбор будет правильным. Вторая половинка не разочарует, хотя периодически попытается проверить на верность. А еще астрологи обещают веселую и непредсказуемую свадьбу, которую друзья и знакомые запомнят на долгое время.

Рыбы

Вы придумали, в какую рамочку поставите свидетельство о браке? Одиноким Рыбам звезды приготовили очень перспективные с любовной точки зрения знакомства. А тех, кто уже в отношениях, партнеры окружат нежностью и заботой, не оставляя шансов на независимое одиночество. Особенно будьте начеку летом. Это - благоприятное время, когда вероятнее всего вы услышите заветное предложение. Смело соглашайтесь, звезды контролируют события, второго шанса может и не быть.

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