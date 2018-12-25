Война на Донбассе: боевики понесли потери [ Редактировать ]
За минувшие сутки подразделения сепаратистов 20 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Семь раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Ранения получили трое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Отмечается, что враг дважды совершил из минометов калибра 120 мм и 82 мм позиций в районе населенного пункта Крымское на луганском направлении, и поселка Пески - на донецком направлении. А из минометов калибра 82 мм велся огонь по населенному пункту Кряковка на луганском направлении, поселка Луганское на донецком направлении, и поселка Гнутово на мариупольском направлении.
Опорные пункты ВСУ обстреливались из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Крымское - на луганском направлении, населенного пункта Новоалександровка на попаснянском направлении, поселков Каменка, Пески, Тарамчук, Луганское - на донецком направлении, поселка Пивденне на горловском направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Водяное - на мариупольском направлении.
"Для подавления огневых провокаций противника, подразделения обороняющихся применяли дежурные огневые средства",- отметили в штабе ООС.
По данным украинской разведки, 24 декабря один сепаратист был уничтожен и шесть получили ранения.
В течение текущих суток противник не открывал огонь.
Ранее мы писали о том, что боевики понесли серьезные потери на Донбассе.
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