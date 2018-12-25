Курс гривны в 2019 году: эксперты дали шокирующий прогноз [ Редактировать ]
Обменный курс доллара в следующем году может "пробить" отметку в 30 грн за доллар. Такое мнение озвучили эксперты, пишет "Апостроф. Экономика".
В частности, по мнению старшего аналитика инвестиционной компании "Альпари" Вадима Иосуба, к концу 2019 года доллар может преодолеть отметку в 30 грн/$1. В таком случае курс евро достигнет уровня 33 грн/1 евро.
В свою очередь финансовый эксперт Алексей Субочев предполагает, что курс доллара может достигнуть отметки в 30 грн/$1, однако вряд ли превысит 32 грн.
При этом главный эксперт Секретариата Совета Национального банка Украины (НБУ) Виталий Шапран предупреждает, что стоимость займов для Украины в следующем году будет высокой, "но благодаря МВФ, ВБ и ЕС у Украины потребность в новых займах снизилась". По его оценкам, в следующем году курс доллара будет находиться на уровне 29,4 грн/$1.
"У нас растет отрицательное сальдо внешней торговли по товарам и услугам, поэтому небольшая девальвация будет уместной" - сказал он.
Ранее прогноз дали в МВФ.
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