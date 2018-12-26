Уходящий 2018 год был богат на яркие и масштабные спортивные события. И сейчас, когда до его окончания остаются считанные дни и часы, наступает время подведения итогов. В первой части мы с вами вспоминали события триместра январь-март: победы и поражения биатлонистов, триумф украинского тенниса, зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане и гегемонию наших боксеров. Это если вкратце.

На самом же деле, с каждым месяцем поводов для радости и гордости украинскими спортсменами становилось все больше и больше. Они, не уставая, продолжали покорять неподъемные вершины и устанавливать исторические достижения.

Апрель

Второй весенний месяц прошел под знаком дзюдо и хоккея. Так, Анастасия Турчин завоевала серебряную награду на Гран-при Тбилиси-2018 в категории до 78 кг, обидно проиграв в финале экс-чемпионке мира. Несколькими днями позднее наша соотечественница повторила добытый в Грузии результат, став второй на Гран-при в Турции. Еще одна украинка Галина Тарасова в матче за "бронзу" одолела представительницу России Юлию Ляниченко.

На континентальном первенстве по дзюдо в Тель-Авиве "сине-желтые" тоже сумели отличиться. Марина Черняк стала третьей в категории до 48 кг, а Елизавета Каланина добыла бронзовую медаль в категории больше 78 кг, победив свою соотечественницу Галину Тарасову. Таким образом, с двумя медалями в активе команда Украины заняла итоговое 18-е место.

Фото: ru.sport.korupciya.com

Юношеская хоккейная сборная (U-18) выиграла домашний чемпионат мира в Дивизионе IB и повысилась в классе. Проиграв японцам стартовый поединок, "сине-желтые" не оставили камня на камне от своих соперников, выиграв четыре подряд поединка. Эмоции юных ребят просто зашкаливали, а соскучившаяся по хоккею киевская публика скандировала: "Дякуємо! Дякуємо!".

Фото: fhu.com.ua

Выступления основной национальной сборной на ЧМ-2018 в Дивизионе 1B в Каунасе оказались диаметрально противоположными юношам. Добыв уверенную победу в первом матче над Румынией (3:0), подопечные Александра Савицкого впервые в истории проиграли Эстонии (0:2), затем Хорватии (2:4), Литве (4:5) и Японии (1:7). В итоге, благодаря осечкам прямых конкурентов на вылет, "сине-желтые" все же сумели сохранить прописку во втором по силе хоккейном дивизионе, попав туда после провала на домашнем чемпионате мира в 2017 году.

Радостные эстонские хоккеисты после исторической победы над Украиной / Фото: IIHF

Несмотря на завершение основного биатлонного сезона, украинцы продолжили собирать медали на чемпионате мира среди военных в австрийском Хохфильцене. Лидер женской сборной Юлия Джима завоевала "серебро" спринта; среди мужчин лучший результат показал Руслан Ткаленко, финишировавший восьмым. Намного лучше украинские "казаки" выступили в командном спринте, добыв две бронзовые медали - и у мужчин, и у женщин.

Юлия Джима / Фото: biathlon.com.ua

Следует отметить успешное выступление Анны Музычук, которая выиграла чемпионат Европы по блицу и стала бронзовым призером в рапиде. Баскетболист Святослав Михайлюк был награжден престижной премией Mr. Jayhawk в США, а национальная сборная Украины по футболу поднялась сразу на пять строчек и вошла в топ-30 рейтинга FIFA.

На этапе Кубке мира по художественной гимнастике в Ташкенте наши спортсменки впервые попали в призы в групповых соревнованиях: "серебро" - в упражнениях с пятью мячами и "бронза" - в упражнениях с двумя скакалками и тремя мячами. Вдобавок ко всему прочему, на последнем этапе в Азербайджане 15-летняя украинка Влада Никольченко собрала целый комплект наград, достойно завершив соревновательный сезон.

Спортсмен месяца: Елизавета Каланина (дзюдо)

Май

Квинтэссенцией всего 2018 года стало состоявшееся в Киеве историческое событие под названием "Финал Лиги чемпионов". Для Украины это первое подобного уровня действо, причем заключительные поединки должны были состояться как у мужчин, так и женщин.

Фото: ua-football.com

Перекрытые улицы, разукрашенные пограничники, особая почтовая марка, усиленный трафик в аэропортах и тысячи иностранцев в столице. Последним, к слову, пришлось ох как не сладко, ведь незадолго до грандиозного праздника футбола вспыхнул скандал с завышением цен на проживание, которые сумели удивить даже богатых туристов из азиатских стран. Да так, что им пришлось ночевать на вокзале.

Впрочем, это была, пожалуй, первая и последняя существенная проблема. В остальном же, особо никаких нареканий нет, о чем свидетельствуют слова благодарности от УЕФА, назвавших финал в Киеве одним из лучших за всю историю, и рост Украины в глазах мирового сообщества. Особой похвалы заслужили столичные власти, сумевшие за ночь убрать горы оставленного болельщиками мусора.

В целом, в столице обустроили четыре фан-зоны, попадая на которые ты так или иначе становился частью праздника. Можно было поиграть с командой в футзал и воочию увидеть как играют легендарные без преувеличения игроки, такие как Ежи Дудек, Луиш Фигу, Роберто Карлос, Кларенс Зеедорф, Эстебан Камбиассо и др., а также на Виталия Кличко, защищающего ворота "сине-желтой" команды.

Фото: kievvlast.com.ua

Получить автограф от легендарного бразильского защитника Кафу и нынешнего тренера сборной Украины Андрея Шевченко, попробовать себя в роли нападающего, пытаясь переиграть робота-голкипера. Пройти спортивную викторину, поиграть в теннис футбольным мячом, пообщаться с англичанами и испанцами, которые чувствовали себя "как дома" и развлекались как могли, сделать огромное количество невероятных снимков. Словом, четыре дня пролетели одним мигом, который хотелось, чтобы продолжался и продолжался.

Фото: Информатор

Всем, кому посчастливилось приобрести билеты на футбол, также могли увидеть выступление известной британской певицы Дуа Липы. Но главным событием все же стал финал, триумфатором которого стал мадридский "Реал", даже несмотря на то, что "сливочные" нарушили победную традицию.

Фото: Reuters

Тем временем в Нью-Йорке Василий Ломаченко покорил новый боксерский дивизион, завоевав титул WBA уже в дебютном поединке. Экс-чемпион мира Хорхе Линарес преподнес "хай-теку" достаточно много сюрпризов, показав все прелести легкого веса. Украинец впервые в профессиональной карьере оказался на настиле ринга: произошло это в шестом раунде, после чего он поднялся и одной рукой (после поединка стало известно о полученной во втором раунде травме Василия) перебоксировал венесуэльца.

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина уверенно обыграла первую ракетку мира Симону Халеп и защитила звание чемпионки Рима. Для нашей спортсменки этот трофей стал третьим в сезоне. В начале года она победила в Брисбене, затем в Дубае.

Кроме того, украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала "золото" чемпионата Европы в сербском Новом Саду, а женская национальная команда по вольной борьбе стала чемпионом Европы среди кадетов.

Спортсмен месяца: Анжелика Терлюга (карате)

Июнь

Практически у каждого человека лето ассоциируется с солнцем, теплом и отдыхом. И спортсмены тут отнюдь не исключение, но у них оно проходит по-особенному, ведь именно на эту пору припадает достаточно много различных соревнований. Но отдохнуть они все же немного успевают. К примеру, Элина Свитолина опубликовала яркие снимки с Одессы и продемонстрировала футбольные навыки накануне старта одного из турниров Большого шлема.

Фото: Instagram

Немного по-ностальгировали и мы, вспомнив, глядя на снимок, какой замечательной выдалась летняя пора, но вернемся к итогам года. А там - целое изобилие боксерских поединков в июне, правда, с победами особо не срослось у наших спортсменов. Роман Головащенко потерпел поражение от представителя Южной Африки Кевина Лерены в поединке за титул чемпиона мира по версии IBO в первом тяжелом весе, Виктор Постол единогласным решением судей уступил непобедимому британцу право сразиться за чемпионский пояс по версии WBC в первом полусреднем весе.

Денис Беринчик удивил публику, въехав в зал столичного Дворца спорта на коне, одетый в красные шаровары под музыку казацкого марша. Но, самое главное, что и по итогам боя он тоже остался на нем: защита титула WBO Oriental в легком весе прошла более чем успешно. Победную волну продолжил Артем Далакян, сохранив титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе, а Мария Боруца на европейском первенстве в болгарской Софии заняла второе место в весовой категории 75 кг, тем самым добыв путевку на Европейские игры-2019.

Фото: union-boxing.com

Приятное известие пришло из-за океана: в США состоялся драфт НБА, по итогам которого "Лос-Анджелес Лейкерс" подписали украинского свингмена Святослава Михайлюка. Параллельно также стало известно о трансфере талантливого 19-летнего голкипера "Зари" Андрея Лунина в "Реал".

Фото realmadrid.com

Сборная Украины по футболу сыграла вничью с Марокко в товарищеском матче, после чего одержала первую с 2016 года разгромную победу над Албанией. Борцы взяли "золото" и две "бронзы" на чемпионате Европы среди 23-летних, пловец Андрей Говоров стал обладателем золотой медали на первом этапе Mare Nostrum, а национальная баскетбольная команда на выезде уступила Турции (80:66) в матче отбора на чемпионат мира-2019 .

На чемпионате Европы по фехтованию украинская дружина с двумя медалями в активе заняла восьмое общекомандное место. Богдан Никишин завоевал "бронзу" в индивидуальной шпаге, затем в командной сабле наши девушки уступили в финале россиянками и довольствовались только "серебром".

Спортсмен месяца: Мария Боруца (бокс)