В канун нового года людей можно условно разделить на две категории. Для первых грядущий год - это чистый лист, полный непредсказуемых обстоятельств и приятных сюрпризов. Для вторых - все давно предрешено, и наша задача лишь перелистывать "страницу за страницей", пишет Elle. Если вы из тех, кто предпочитает знать все заранее - предлагаем узнать, что готовит 2019 год по нумерологии.

Каждый год имеет свой порядковый номер или так называемое "универсальное число". Вычислить его довольно просто - нужно лишь сложить все числа вместе пока не получите однозначный результат. Следующий год предстанет "тройкой": 2+0+1+9 = 12, и 1+2 = 3.

Год, которым управляет цифра три, отличает повышенная эмоциональность. Этот номер побуждает выражать чувства и эмоции более открыто, мыслить более творчески и работать с большим рвением. У этого эффекта есть и свои недостатки. Тройка действительно вдохновляет быть честными и рассматривать старые проблемы с новых точек зрения, но, действуя столь открыто и откровенно, люди могут легко оказаться под подавленными своими собственными эмоциями. Поэтому задача 2019 года состоит в том, чтобы подготовить вас испытать не только эйфорию, но и, к примеру, обостренное чувство неуверенности в себе и даже негатива, и обязательно работать над этими эмоциями. Не закрывайтесь от трудностей, но и не зацикливайтесь на них. Год может оказаться очень продуктивным, если вы сосредоточитесь на главном и сможете четко проследовать причинно-следственной связи тех или иных проблем.

Кроме того, нумерология предупреждает, что переход от "двойки" 2018-го к "тройке" 2019-го не пройдет гладко. И это время может показаться вам полным преград.

События уходящего года побудили в вас чаще пользоваться интуицией, творческим подходом и инновационными идеями, но они также потребовали замедлить темп и сбавить обороты. Вы, вероятно, провели много времени, размышляя о своем внутреннем "я".

2019 год, напротив, будет наполнен более смелой энергией и еще большим желанием добиваться своих целей. Нет никакой гарантии, что прогресс наступит быстрее, чем в прошлом, но не волнуйтесь - сил покорить любую высоту у вас хватит. Вы, как никогда прежде, почувствуете себя более мотивированной!

Нумерология может раскрыть различные секреты вашей жизни. Узнайте о том, каким даром вас наградила дата рождения, что дата вашей свадьбы может рассказать о вашей семье, а также как смена фамилии влияет на судьбу.