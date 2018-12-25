Приметы на 26 декабря: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
В церкви 26 декабря почитается память Евстратия. Говорили, что именно начиная со дня Евстрата, то есть 26 декабря, можно наблюдать за погодой в течение 12 дней, и каждый из этих дней будет показывать, какая погода будет в каждом месяце следующего года.
В этот день по народным поверьям по небу летали ведьмы. Они поднимали снежные вихри и пытались спрятать от каждого божьего человека солнечный свет, чтобы продлить царство ночи, противное людям.
Колдуньи устраивали посиделки, на которых решали, как лишить людей тепла и света. 26 декабря надо было поберечься. Нельзя ругаться, а то ведьмы набросятся и утащат с собой. Веник на крыльце не оставляли, не то пропадет. В сани не впрягали белую лошадь, чтобы в дом покойника не ввезти.
От знахарок колдуньи отличались злым нравом. Народное воображение рисовало их как старых, иногда толстых баб с седыми растрепанными волосами, синими носами и длинными костлявыми руками.
Народные приметы о погоде:
- Если с Евстрата наблюдать за погодой в течение двенадцати суток, то каждый следующий день покажет погоду одного месяца следующего года.
- 26 декабря покажет, каким будет январь, 27 декабря - февраль, и так до Рождества (7 января), показывающего погоду следующего декабря.
- Коли Евстрат солнышку рад - то и январь будет ясным и морозным.
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