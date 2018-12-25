В Волынской области во время движения загорелся автобус с пассажирами (видео) [ Редактировать ]
В Волынской области во время движения загорелся автобус международного сообщения. Как сообщили в областном управлении ГСЧС, пожар возник около 2.54 в двухэтажном автобусе Neoplan на трассе Ковель - Киев вблизи остановки с. Марьяновка Ковельского района.
"Автобус следовал по маршруту Киев-Варшава, на момент возникновения пожара внутри находилось 10 человек (7 пассажиров и трое человек экипажа)", - подчеркивается в сообщении.
При этом уточняется, что людям удалось самостоятельно покинуть транспортное средство до прибытия пожарных.
Самовозгорание ликвидировали около часа, жертв и пострадавших нет. В результате пожара были уничтожены внутренняя облицовка автобуса, отсек двигателя, некоторые вещи и документы водителей и пассажиров.
Напомним, на дорогах Украины из-за непогоды затруднено движение.
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