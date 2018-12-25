Все в этом мире обладает определенной энергией - позитивной или негативной. Специалисты по эзотерике говорят, что подарки тоже могут притягивать в жизнь человека как хорошие события, так и беды. Какие подарки нельзя дарить и принимать в дар ни в коем случае?

Если вам очень нужны эти предметы, то попросите дарящего презентовать вам деньги, чтобы вы их купили сами. Потому что подарив одну из этих вещей, можно накликать на человека беду.

Ножи

Эти предметы могут передавать плохую энергетику, поэтому дарить и принимать их в дар ни в коем случае нельзя. В древности считалось, что в ножах могут поселиться злые духи, а подарив такую утварь паре, можно разрушить семью. Если же вам решили преподнести в подарок нож, отдайте несколько копеек за него. Так вы нейтрализуете плохую энергетику.

Часы

Говорят, что дарить часы - это к разлуке. А еще верят, что если подаренные часы сломаются или станут, то владельца ждут большие неприятности и сильное ухудшение здоровья. Ни в коем случае нельзя дарить часы пожилым людям, так как это может навлечь на них беду.

Кошелек

Кошелек в подарок может притянуть в дом нищету. Пустым его принимать в дар ни в коем случае нельзя. Попросите дарящего положить туда купюру, чтобы нейтрализовать энергию бедности.

Зеркало

Зеркала всегда наделялись мистическими свойствами. А в качестве подарка их старались никогда не принимать. Особо опасными считались зеркала с острыми углами. Но почему нельзя их принимать в дар? Во-первых, дарящий не нарочно может передать свои неудачи. А во-вторых, считается, что чужие зеркала способны забирать молодость и красоту. Если вы отказаться от подарка не можете, вытрите его мокрой тканью, чтобы очистить негатив.

Жемчуг

Приняв в дар от мужчины жемчуг, вы рискуете обрести несчастье. Он символизирует слезы. Поэтому считается, что женщина будет несчастна до тех пор, пока не избавится от подарка. Если вам жемчуг дарит женщина, то есть риски, что он заберет у вас молодость и красоту.

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