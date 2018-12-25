Мощный циклон, который обуславливает сложную синоптическую погоду в ряде регионов Украины, начнет смещаться в северо-восточном направлении. В среду, 26 декабря, в стране - очередной атмосферный фронт, связанный с северным циклоном.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко, которая прогнозирует 26 декабря в западных, северных областях, а до конца суток среды - в большинстве областей Украины сильный ветер, снег и метели.

"На западе снег будет смешиваться с мокрым снегом и кое-где дождем. Ветер - западного и северо-западного направления, умеренный, до сильного", - прогнозирует синоптик.

Что же касается температуры воздуха, то ближайшей ночью в Украине ожидается -2−9 градусов. Днем 26 декабря на Левобережье -1−6 градусов, на Правобережье - от 0 до + 3 градусов.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на новогоднюю ночь в Украине.