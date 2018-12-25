Велика Британія повністю оновить міграційну політику після Брекзіту. Зміни торкнуться й українців. Адже Лондон каже, що тепер буде дивитися не на країну походження, а лише на рівень професійності мігрантів.

Якими будуть нові правила роботи у Британії - розповість Світлана Чернецька.

Будівельники, покоївки, працівники на фермах - професії, що не надто цікаві самим британцям, проте дуже привабливі для жителів Східної Європи, зокрема і України. Зараз отримати робочу візу українцям нереально. Лондон боїться заохочувати низькокваліфікованих працівників - щоб ті раптом не стали тягарем для держави.

"З кожним роком дедалі важче знаходити людей, які би у нас працювали. 95% нашого персоналу - вихідці зі Східної Європи і нам потрібно докласти зусиль, аби знайти їх у Британії", - говорить Аластар Брукс, фермер.

Втім, після Брекзиту все стане інакше, - обіцяють в уряді. Іноземним робочим спростять отримання візи до країни. Щоправда, видаватимуть її лише на рік. Потім - обов'язково рік перерви на батьківщині. А далі можна знову приїжджати до Лондона, також на рік.

Одна з найбільших змін міграційної політики - зняття обмежень для працівників з високою кваліфікацією - як лікарів чи інженерів. Нині преференції мають громадяни ЄС. А після Брекзиту у талановитих українців з'являться такі ж шанси отримати роботу у Британії - як і в європейців.

Окрім того, знімуть ліміт на візи для іноземних спеціалістів. Зараз до країни впускають не більше 20 тисяч на рік. А планують - коригувати за необхідністю.

"Фундаментальними будуть зміни для висококваліфікованих працівників. Ми хочемо забезпечити, щоб роботодавці мали доступ до талановитих людей по всьому світу, аби змогти складати гідну конкуренцію іншим державам", - наголошує Саджид Джавід, міністр Внутрішніх справ Великої Британії.

Втім, заковика все ж є. Вона полягає у встановленні мінімальної зарплати. Тобто якщо мігрант отримуватиме менше 30000 фунтів на рік - на дозвіл чекати йому не доведеться. А ця сума вдвічі перевищує мінімальну заробітну плату у країні.

"Це дуже сумна новина, адже зарплатний поріг надто високий. Більшість із нас ніколи б не змогла переїхати до цієї країни, якби цей поріг був встановлений раніше. Я в тому числі. Зате тепер я власник бізнесу і надаю роботу британцям", - підкреслив Аксель Атоні, мігрант із Німеччини.

Найбільше від такого нововведення може постраждати система охорони здоров'я. Де зарплати значно нижчі за 30 тисяч на рік. І де найбільше потребують допомоги іноземних спеціалістів.

"Гоум офіс" - це аналог МВС - обіцяє переглянути обмеження по зарплаті. І дуже вірогідно, що поріг трохи знизять.