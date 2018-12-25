Півмільярда доларів за життя американця. Саме стільки суд США постановив стягнути з Північної Кореї за загибель студента Отто Вормбіра.

Як це рішення може вплинути на лідера КНДР Кім Чен Ина?

Розповість Олексій Пшемиський.

Взяття в заручники, тортури та вбивство - суд у Вашингтоні поклав на владу КНДР усю провину за загибель Отто Уормбіра. У січні 2016 року студента Університету Вірджинії затримали у Пхеньяні, куди він полетів як турист.

Влада КНДР звинуватила Отто у спробі викрасти пропагандистський плакат із готелю. Півтора року 22-річного американця тримали у в'язниці - без права на адвоката та зв'язок із рідними. Врешті Отто у Північній Кореї засудили до 15 років важкої примусової праці. Але потім під тиском світової спільноти відпустили додому. Утім, у США його доправили при смерті, у комі. Як стверджують лікарі - Отто не міг бачити і чути, а його мозок фактично не функціонував через нестачу кисню.

"Після ганебного судового процесу диктаторський режим засудив Отто до 15 років важких примусових робіт і відправив його додому у США - важкопораненого, та при смерті. Через кілька днів він помер", - обурений Дональд Трамп, президент США.

Ще тоді президент США звинуватив диктаторський режим КНДР у тортурах. А офіційний Вашингтон додав Північну Корею до списку спонсорів тероризму. Саме це дозволило заочно засудити владу країни. Окружний суд Колумбії виніс вердикт на тлі погіршення американсько-північнокорейських стосунків.

Минулого тижня у Пхеньяні заявили, що призупиняють ядерне роззброєння, поки США не виведуть частину військових із Південної Кореї. Не виключено що рішення про сплату 500 мільйонів доларів, яке у Пхеньяні виконають навряд чи, тепер дасть США можливість пригрозити лідеру КНДР Ким Чен Ину черговими санкціями. Мова може йти в першу чергу про часткову зупинку співпраці між банками Китаю та Північної Кореї - що відчутно вдарить по експорту Пхеньяна.

Чергові переговори між КНДР і США мають відбутися на початку січня.