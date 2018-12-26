В России опубликовали санкционный список по Украине [ Редактировать ]
Правительство России опубликовало расширенный санкционный список против Украины.
В российском "черном списке" появились семь новых украинских компаний, а также 245 человек. Среди них политики, бизнесмены и общественные деятели. Всего под ограничения на данный момент попадают 567 физических лиц и 75 компаний из Украины.
Санкции коснутся Государственного экспортно-импортного банка Украины, компании "Центрэнерго", "Укроборонпрома" и "Укрспецэкспорта", "Первой логистической компании", страховой группы ТАС и ООО "ТЭП Вертикаль".
Ранее мы писали о том, что Кабмин расширил санкционный список против России.
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