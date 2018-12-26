560 населених пунктів знеструмлені внаслідок негоди. Від снігопадів та хуртовин найбільше постраждали Полтавська та Дніпропетровська області. У деяких містах та селах Полтавщини скасували навчання у школах. Ускладнено рух транспорту в Кіровоградській та Черкаській областях. Працівники МВС та ДСНС рятують людей із заторів, які утворилися через сильні замети. Про наслідки циклону - у нашому репортажі.

У Харкові випало вже 20 сантиметрів снігу. На дорогах перемети сягають подекуди метра.

"Большая проблема по дорогам государственного и местного значения это водители фур, которые на лысой резине. Подтягиваем, посыпаем, обеспечиваем проезд", - говорить Ігор Турченко, директор ДП "Дороги Харківщини".

У шести районах області знеструмлені котельні, лікарні, школи.

"Отключены котельные общим количеством 45 шт. На этих котельных находится жилых домов 201, больниц 5, школ 37 и 9 садиков", - говорить Сергій Магдисюк, директор Департаменту ЖКГ та розвитку інфраструктури ХОДА.

Затримуються рейси в аеропорту..

Через негоду Черкаська область на порозі третього рівня небезпеки. У переметах застрягли сотні машин, знеструмлені десятки населених пунктів, скасовані більшість міжміських пасажирських рейсів.

"Машини стоять по обочінах і це все починається від міста Звенигородка. Розумієте, дороги немає, виїхати нереально тим більш, що везеш людей", - говорить Віктор, водій рейсового автобуса.

Через замети рух на трасах поліція перевела на ручне керування. На найпроблемніших ділянках чергує важка техніка ДСНС.

"У нас вся техніка, вся резервна техніка важкопрохідна вона залучена для цих робіт у нас, зараз ми ще залучаємо підрозділ військовиків на допомогу нам", - говорить Олександр Сипко, начальник другого пожежно-рятувального загону ДСНС в Черкаській області.

У самих Черкасах ситуація не краща.

"Ми ще не встигаємо оборот доїхати, маршрут не доходимо і їдемо назад, а там вже все засипане", - говорить Микола Самар, тракторист.

За прогнозами синоптиків, заметіль та рвучкий вітер послабшають. Однак знову сніжитиме.

Засипає снігом і Сумщину. У північних районах області - півметрові замети. На основних виїздах з міста працює понад сто одиниць снігоочисної техніки. Автобусне сполучення з віддаленими селами частково заблоковане.

Через ожеледицю затори і на Прикарпатті. Біля села Олешів довжелезні черги, автомобілі стоять по кілька годин. Через слизьку дорогу машини не можуть виїхати на підйом. Хоча Автодор відзвітував - проїзд дорогами державного значення повністю забезпечений.

У Кропивницькому та Кіровоградській області через негоду оголошено третій рівень небезпеки. Дороги від снігу чистять більше ста тридцяти спецмашин. Проте рух на кількох ділянках трас заблокований. Через вітер та налипання снігу без світла в області 91 населений пункт. Працюють майже 40 аварійних бригад.