В США самолет рухнул на жилые дома [ Редактировать ]
В американском штате Южная Дакота небольшой одномоторный самолет потерпел крушение. Воздушное судно рухнуло на жилые дома, сообщают местные СМИ.
Самолет упал в жилом квартале и повредил при крушении четыре жилые дома.
В результате авиакатастрофы погиб один человек. На данный моме6нт полиция проводит расследование по факту крушения.
Ранее мы сообщали, что в Конго разбился самолет с россиянами.
по теме
Самолет упал на футбольное поле, есть жертвы (видео)
Один из погибших ранее совершил кругосветное путешествие на одномоторном самолете
Біля берегів Японії упали в море військові літаки США
Два військових американських літаки упали в море неподалік від берегів Японії. На борту було семеро людей. Одного вдалося знайти живим. Інших шукають
Губернатор с мужем разбились в авиакатастрофе (видео)
В Мексике разбился вертолет, на борту которого находилась губернатор штата
В США мужчина на автомобиле протаранил церковь, пострадали люди
В воскресенье, 23 декабря, неизвестный на автомобиле врезался в стену церкви в городе Колумбус (штат Огайо), пострадали шестеро человек
У США автівка "влетіла" у церкву
У будівлі храму було близько сотні людей - усі прийшли на концерт церковного хору послухати різдвяних пісень з нагоди прийдешнього свята