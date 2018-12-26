В американском штате Южная Дакота небольшой одномоторный самолет потерпел крушение. Воздушное судно рухнуло на жилые дома, сообщают местные СМИ.

Самолет упал в жилом квартале и повредил при крушении четыре жилые дома.

В результате авиакатастрофы погиб один человек. На данный моме6нт полиция проводит расследование по факту крушения.

Ранее мы сообщали, что в Конго разбился самолет с россиянами.