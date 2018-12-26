Автобус "Київ-Варшава" згорів на дорозі [ Редактировать ]
А на Волині дощенту згорів автобус "Київ - Варшава". Пожежа сталася біля зупинки в селі Мар'янівка Ковельського району. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. На момент загоряння в салоні було сім пасажирів і три водії.
Avtobus Ніхто не постраждав. Люди самостійно залишили автобус до прибуття вогнеборців. Гасили його близько години. Причину пожежі встановлюють.
по теме
На Київщині автобус протаранив вантажівку
На Київщині в селі Щасливе в автобус із пасажирами, який заїжджав на зупинку, в'їхав вантажний автомобіль. В однієї з пасажирок поламана нога. П'ятеро людей отримали легкі тілесні ушкодження
Под Киевом грузовик врезался в маршрутку, много пострадавших (фото)
На Бориспольской трассе в сторону столицы грузовик врезался в маршрутку с пассажирами
У Львові "швидка" збила на тротуарі жінку з дитиною
Чи винен водій у тому, що наїхав на жінку з дитиною, та які обставини інциденту?
Людей зажало в салоне: под Киевом грузовик врезался в маршрутку
В селе Счастливое Киевской области в маршрутку с пассажирами въехал грузовик
В Волынской области во время движения загорелся автобус с пассажирами (видео)
В Волынской области во время движения загорелся автобус международного сообщения