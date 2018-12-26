А на Волині дощенту згорів автобус "Київ - Варшава". Пожежа сталася біля зупинки в селі Мар'янівка Ковельського району. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. На момент загоряння в салоні було сім пасажирів і три водії.

Avtobus Ніхто не постраждав. Люди самостійно залишили автобус до прибуття вогнеборців. Гасили його близько години. Причину пожежі встановлюють.