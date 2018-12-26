Снегопады заблокировали дороги в четырех областях Украины [ Редактировать ]
По состоянию на 26 декабря снегопады заблокировали дороги в четырех областях Украины.
Сообщается, что ограничено движение в Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областях. За минувшие сутки в этих регионах толщина снежного покрова местами достигла 60 см. Кроме того, порывы ветра образуют переметы высотой до 1,5 м.
Кировоградская область
- С 13:00 25.12.2018 ограничено движение для крупногабаритного и пассажирского транспорта;
- С 13:00 25.12.2018 ограничено движение для всех видов транспортных средств на трассе М-04 на участке Знаменка - Александрия и М-13 Кировоград - Платоново.
Черкасская область
С 00:00 26.12.2018 ограничено движение для большегрузного и общественного транспорта на следующих дорогах государственного значения:
- Н-01 Киев - Знаменка, км 123 + 850 - 241 + 622;
- Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь, км 81 + 300 - 169 + 117.
Полтавская область
С 00: 00 26.12.2018 ограничено движение для крупногабаритного и общественного транспорта по дорогам общего пользования государственного значения по области.
Днепропетровская область
С 00:00 26.12.2018 ограничено движение крупногабаритного и пассажирского транспорта на участках:
- М-04 Знаменка - Луганск - Изварино, км 72 + 088-151 + 680;
- Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь, км 296 + 735 - 370 + 915;
- Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье, км 81 + 735 - 105 + 313.
Также сообщается, что по состоянию на утро заблокирован проезд к четырем населенным пунктам в Кировоградской области и к 1 в Черкасской области.
На остальной территории наблюдается местами небольшой снег в Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.
Кроме того, из-за снегопадов в Украине без света остались 556 сел.
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