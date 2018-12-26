Совет национальной безопасности и обороны проведет в среду, 26 декабря, заседание.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источник в Администрации президента.

"Сегодня в 14:00 планируется заседание СНБО. Будет прямая трансляция", - сообщил собеседник издания.

Напомним, что в среду, 26 декабря, завершается срок действия военного положения, которое было введено после инцидента в Керченском проливе в десяти областях Украины.