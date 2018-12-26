Военное положение: в СНБО проведут заседание [ Редактировать ]
Совет национальной безопасности и обороны проведет в среду, 26 декабря, заседание.
Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источник в Администрации президента.
"Сегодня в 14:00 планируется заседание СНБО. Будет прямая трансляция", - сообщил собеседник издания.
Напомним, что в среду, 26 декабря, завершается срок действия военного положения, которое было введено после инцидента в Керченском проливе в десяти областях Украины.
по теме
Военное положение в Украине: в США сделали заявление
США поддерживают стремление Украины укрепить боеспособность Вооруженных сил
Будет ли продлено военное положение в Украине: заявление Порошенко
Если не произойдет полномасштабное вторжение войск Российской Федерации на территорию Украины
Военное положение уничтожает экономику и инвестиционный климат в стране - Юрий Бойко
Введя военное положение, власть пыталась сорвать выборы, а в итоге уничтожает экономику и инвестиционный климат
Военное положение могут прекратить досрочно - Гройсман
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не исключает возможности прекращения действия военного положения досрочно
Военное положение создает обстановку хаоса в стране - Юрий Бойко
Военное положение только ухудшает условия жизни людей и создает обстановку хаоса и неуправляемости в государстве