Индейка в духовке с клюквенным соусом - это идеальный рецепт для семейного праздника. Кисловатый ягодный соус отлично оттеняет вкус запеченной индейки и придает ей пикантность и оригинальность. Рецепт индейки на Новый год публикует "Сегодня".

Индейка с ягодным соусом

Ингредиенты:

Филе индейки (грудка) - 1 кг (цельный кусок)

Чеснок - 5 крупных зубчиков

Тимьян свежий - 5-7 веточек

Оливковое масло - 2 ст.л.

Соль

Черный перец свежемолотый

Для ягодного соуса:

Замороженные ягоды (брусника, клюква) - 300 г

Вода - 200 мл

Сахар - 4-5 ст.л. без горки

Крахмал - 2 ч.л.

Вино красное сухое - 40-50 мл

Рецепт приготовления:

1. Разогреваем духовку до 160 С.

2. Очищенные зубчики чеснока нарезаем на крупные дольки.

3. Мясо индейки ополаскиваем, промокаем бумажным полотенцем. Разрезаем как булочку для сэндвича, но не до конца. Раскрываем как книжку. Делаем надрезы-кармашки острым ножом на внутренней поверхности филе в произвольном порядке. В каждый кармашек помещаем чеснок.

4. Солим и перчим, посыпаем тимьяном. Можно положить сюда же немного белого изюма или кураги - это придаст мясу пикантную сладость.

5. Плотно скручиваем мясо в рулет. Туго перетягиваем кулинарной нитью (более толстой нитью это делать удобнее. Если нет специального шнурка, его можно заменить - просто сложить в 4-8 раз обычную некрашеную хлопчатобумажную нить). Связываем концы нити. Солим и перчим сверху.

6. "Запечатываем" мясо: разогреваем сковороду как можно сильнее, но так, чтобы не устроить пожар. Выливаем на нее оливковое масло и обжариваем рулет до румяного цвета со всех сторон. Задача - создать корочку, так мясо не пересохнет в духовке, сохранит больше сока и будет выглядеть одинаково румяным со всех сторон. Процедура "запечатывания" не обязательна. Можно поместить мясо в форму для запекания, слегка смазать его сверху маслом или обезжиренным йогуртом и поставить запекаться.

7. Форму с мясом отправляем в духовку на 1 час или на 1 час 20 минут. За 10 минут до готовности можно увеличить температуру и включить гриль, чтобы получилась румяная корочка.

8. Для соуса ягоды высыпаем в сотейник или кастрюльку. Добавляем столько воды, чтобы она слегка покрывала ягоды.

9. Ставим сотейник на плиту и ждем, пока содержимое не начнет закипать. Разводим крахмал в небольшом количестве холодной воды, тщательно перемешиваем.

10. Как только ягоды начнут закипать, добавляем сахар. Сахар добавляем по вкусу: если нравится послаще, можно добавить и больше сахара. Перемешиваем, доводим до кипения и сразу снимаем с огня.

11. При помощи погружного блендера превращаем содержимое кастрюльки в однородную массу. Снова ставим на огонь, доводим до кипения и добавляем вино.

12. Снимаем с плиты, начинаем медленно вливать крахмал. Постоянно помешиваем и не кипятим, иначе крахмал застынет комочками. Крахмал льем до тех пор, пока соус не приобретет консистенцию жидкой сметаны. В горячем состоянии соус всегда более жидкий, поэтому здесь важно не переборщить с крахмалом.

13. Подаем индейку вместе с ягодным соусом и овощами на гарнир.

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