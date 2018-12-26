"Оппозиционная платформа - За жизнь" разработала план завершения войны - Юрий Бойко [ Редактировать ]
"Оппозиционная платформа - За жизнь" - единственная сила, у которой есть четкий план завершения войны и достижения мира. Об этом заявил основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в эфире телеканала "Интер".
По его словам, действующая власть в течение четырех лет не сделала ничего, чтобы завершить военный конфликт на востоке и вернуть в Украину мир.
"У нынешней власти нет ни четкого плана, ни даже желания найти компромисс. А без этого невозможно достичь мира политическим путем", - отметил народный депутат.
По словам Юрия Бойко, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - единственная политсила в Украине, у которой есть четкий и понятный обществу план завершения войны и достижения мира.
"Мы предлагаем провести прямые переговоры между сторонами конфликта при надежном посредничестве во исполнение достигнутых договоренностей. Мы считаем, что иного пути нет. Сегодня нужен честный и открытый диалог с обществом. 70% граждан Украины хотят завершения войны и установления мира. Мы должны ответить на это желание и, я считаю, это произойдет сразу после смены власти", - заявил основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".
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