Топ-5 лучших смартфонов 2018 года [ Редактировать ]
В сети были названы пять лучших смартфонов 2018 года по версии журнала Fortune. Информация появилась на официальном сайте издания.
Лучшим гаджетом уходящего года признали iPhone XS Max. Стоить отметить, что сразу после выхода "яблочной новинки" пользователи начали массово жаловаться на iPhone XS и XS Max.
Одним из главных параметров, который принес победу iPhone, стала аппаратная начинка.
Также в Топе оказались Google Pixel 3, Huawei Mate 20 Pro, OnePlus 6T и Samsung Galaxy Note9.
Pixel 3 и Mate 20 Pro выделили из-за лучших возможностей камеры. Также в Huawei высоко оценили возможности искусственного интеллекта и время автономной работы.
Note9 получил звание лучшего флагмана на Android. Специалисты отметили лучшее сочетание цены и качества, а также работу подэкранного сканера отпечатков у OnePlus 6T.
На протяжении последних пяти лет первые места поочередно занимали смартфоны от Apple и Samsung.
Ранее мы писали о том, что Xiaomi собрала гигансткую новогоднюю елку из смартфонов.
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