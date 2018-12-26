Фабрика качественных окон OLTA дарит набор для ухода за окнами каждому покупателю [ Редактировать ]
Акция действует для клиентов из Киева и области до 28.02.2019 года.
Вам нравится, когда оконное стекло блестит и пропускает максимум солнечного света, при этом у вас нет времени или желания на длительное мытье стекол? Каждая уборка превращается в испытание из-за аллергии на бытовую химию? Не проблема, ведь с набором для ухода за окнами от украинского бренда DeLaMark мытье окон занимает не более 10-15 минут, а состав соответствуем строжайшие европейским экологическим нормам.
Качественные окна - для тепла и комфорта
Кто сказал, что зима - не время для замены окон? Если с наступлением холодов от окон веет холодком, пора задуматься об утеплении. Замена стеклопакета - не такая большая проблема: весь процесс занимает несколько часов, зато всю оставшуюся зиму не нужно будет кутаться в плед и постоянно пить горячий чай. Только OLTA предлагают кратчайшие сроки от заказа до установки - 72 часа. Тем более что каждого покупателя ждет приятный подарок: безопасное средство для мытья окон, которое позволит поддерживать чистоту и уют.
3 совета, которые помогут сделать мытье окон быстрым и эффективным:
- Протрите раму слегка влажной салфеткой или тканью. Если отложить эту манипуляцию на финальную стадию уборки, рискуете получить разводы на стекле.
- Протрите сухой тканью само стекло, чтобы удалить пыль, чтобы затем не размазывать ее по поверхности.
- Распылите немного средства для мытья окон от DeLaMark на стекло и аккуратно протрите. Дополнительно пройдитесь сухой тканью по периметру стекла. Использовать его можно даже для очистки рамы и подоконника: средство хорошо удаляет даже стойкие загрязнения. Теперь можно наслаждаться чистотой и светом!
Мыть окна желательно не реже раза в три месяца - это позволит продлить срок службы и улучшить вид оконных блоков.
Бытовая химия DeLaMark: чистота и безопасность в одном флаконе
Лидер украинского рынка окон и дверей компания OLTA заботится о комфорте своих клиентов. Поэтому партнера для этой акции выбирали особенно тщательно. Украинский бренд DeLaMark является ведущим производителем экотоваров для дома в нашей стране, а их продукция абсолютно безопасна для человека и окружающей среды. В ассортименте среди всего прочего есть и средства для мытья окон. Только представьте: никакой аллергии и раздражений на коже, при этом - никаких разводов на стеклопакете. Такое моющее не разъедает материал при частом контакте, позволяет поддерживать идеальную чистоту.
Сейчас в ассортименте партнера - около 160 наименований товаров для личной гигиены, стирки и поддержания чистоты в доме. Все они производятся в Киеве на собственном оборудовании компании. А рецептуры разрабатываются в соответствии с европейскими экостандартами с использованием самых безопасных и эффективных компонентов.
Компания OLTA - оконный лидер в Киеве
18 лет опыта, умноженные на заботу о клиенте - это более 2 миллионов конструкций, которые радуют не одно десятилетие каждый дом. Технологи компании следят за тем, чтобы каждая конструкция была не только стильной и красивой, но и при этом энергоэффективной, безопасной и надежной; на все сто процентов соответствовала ожиданиям клиента.
OLTA производит оконные и дверные блоки из алюминия, пластика и дерева. Окна OLTA отлично защищают от шума извне, удерживают тепло и отлично пропускают солнечный свет. Также окна OLTA герметичные, долговечны (гарантия 20 лет) и просты в обслуживании. Сохраняя тепло в помещении с окнами OLTA вы существенно экономите на коммунальных расходах.
Окна и двери производятся в собственных цехах, оборудованных современной техникой. Любое произведенное на фабрике изделие подвергается многоуровневой системе проверки качества. Такая схема работы становится гарантией производства только качественной и надежной продукции. Установка конструкций осуществляется профессиональными монтажными бригадами в соответствии со стандартами.
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