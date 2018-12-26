Акция действует для клиентов из Киева и области до 28.02.2019 года.

Вам нравится, когда оконное стекло блестит и пропускает максимум солнечного света, при этом у вас нет времени или желания на длительное мытье стекол? Каждая уборка превращается в испытание из-за аллергии на бытовую химию? Не проблема, ведь с набором для ухода за окнами от украинского бренда DeLaMark мытье окон занимает не более 10-15 минут, а состав соответствуем строжайшие европейским экологическим нормам.

Качественные окна - для тепла и комфорта

Кто сказал, что зима - не время для замены окон? Если с наступлением холодов от окон веет холодком, пора задуматься об утеплении. Замена стеклопакета - не такая большая проблема: весь процесс занимает несколько часов, зато всю оставшуюся зиму не нужно будет кутаться в плед и постоянно пить горячий чай. Только OLTA предлагают кратчайшие сроки от заказа до установки - 72 часа. Тем более что каждого покупателя ждет приятный подарок: безопасное средство для мытья окон, которое позволит поддерживать чистоту и уют.

3 совета, которые помогут сделать мытье окон быстрым и эффективным:

Протрите раму слегка влажной салфеткой или тканью. Если отложить эту манипуляцию на финальную стадию уборки, рискуете получить разводы на стекле. Протрите сухой тканью само стекло, чтобы удалить пыль, чтобы затем не размазывать ее по поверхности. Распылите немного средства для мытья окон от DeLaMark на стекло и аккуратно протрите. Дополнительно пройдитесь сухой тканью по периметру стекла. Использовать его можно даже для очистки рамы и подоконника: средство хорошо удаляет даже стойкие загрязнения. Теперь можно наслаждаться чистотой и светом!

Мыть окна желательно не реже раза в три месяца - это позволит продлить срок службы и улучшить вид оконных блоков.

Бытовая химия DeLaMark: чистота и безопасность в одном флаконе

Лидер украинского рынка окон и дверей компания OLTA заботится о комфорте своих клиентов. Поэтому партнера для этой акции выбирали особенно тщательно. Украинский бренд DeLaMark является ведущим производителем экотоваров для дома в нашей стране, а их продукция абсолютно безопасна для человека и окружающей среды. В ассортименте среди всего прочего есть и средства для мытья окон. Только представьте: никакой аллергии и раздражений на коже, при этом - никаких разводов на стеклопакете. Такое моющее не разъедает материал при частом контакте, позволяет поддерживать идеальную чистоту.

Сейчас в ассортименте партнера - около 160 наименований товаров для личной гигиены, стирки и поддержания чистоты в доме. Все они производятся в Киеве на собственном оборудовании компании. А рецептуры разрабатываются в соответствии с европейскими экостандартами с использованием самых безопасных и эффективных компонентов.

Компания OLTA - оконный лидер в Киеве

18 лет опыта, умноженные на заботу о клиенте - это более 2 миллионов конструкций, которые радуют не одно десятилетие каждый дом. Технологи компании следят за тем, чтобы каждая конструкция была не только стильной и красивой, но и при этом энергоэффективной, безопасной и надежной; на все сто процентов соответствовала ожиданиям клиента.

OLTA производит оконные и дверные блоки из алюминия, пластика и дерева. Окна OLTA отлично защищают от шума извне, удерживают тепло и отлично пропускают солнечный свет. Также окна OLTA герметичные, долговечны (гарантия 20 лет) и просты в обслуживании. Сохраняя тепло в помещении с окнами OLTA вы существенно экономите на коммунальных расходах.

Окна и двери производятся в собственных цехах, оборудованных современной техникой. Любое произведенное на фабрике изделие подвергается многоуровневой системе проверки качества. Такая схема работы становится гарантией производства только качественной и надежной продукции. Установка конструкций осуществляется профессиональными монтажными бригадами в соответствии со стандартами.

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