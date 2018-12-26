За дві години в Україні спливає термін дії воєнного стану. За інформацією джерел в Адміністрації Президента о 14.00 на засідання збереться Рада з Нацбезпеки та оборони.

Особливий режим запровадили 26 листопада на 30 діб - у 10 областях, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдовського, а також на узбережжі Чорного й Азовського морів.

Протягом місяця у кількох регіонах проводили збори особового складу оперативного резерву. 10 днів тому Петро Порошенко заявив, що воєнний стан в Україні не буде продовжений, якщо Росія не наважиться на повномасштабне вторгнення.

Нагадаю, приводом для його оголошення стало незаконне захоплення росіянами українських кораблів у районі Керченської протоки.