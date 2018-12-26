В Україні спливає термін дії воєнного стану [ Редактировать ]
За дві години в Україні спливає термін дії воєнного стану. За інформацією джерел в Адміністрації Президента о 14.00 на засідання збереться Рада з Нацбезпеки та оборони.
Особливий режим запровадили 26 листопада на 30 діб - у 10 областях, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдовського, а також на узбережжі Чорного й Азовського морів.
Протягом місяця у кількох регіонах проводили збори особового складу оперативного резерву. 10 днів тому Петро Порошенко заявив, що воєнний стан в Україні не буде продовжений, якщо Росія не наважиться на повномасштабне вторгнення.
Нагадаю, приводом для його оголошення стало незаконне захоплення росіянами українських кораблів у районі Керченської протоки.
по теме
В Украине истекает срок военного положения
В среду, 26 декабря, завершается срок действия военного положения, которое было введено после инцидента
Будет ли продлено военное положение в Украине: заявление Порошенко
Если не произойдет полномасштабное вторжение войск Российской Федерации на территорию Украины
Прес-конференція Петра Порошенка: про що говорив президент?
Президент скликав позачергову прес-конференцію. Питання журналістів, звісно, стосувалися найгостріших тем: надання Томосу, визволення наших моряків, воєнний стан, вибори. Зустріч зі ЗМІ тривала понад дві години
Юрій Луценко звітував про підсумки роботи Генпрокуратури за два з половиною роки
В ефірі "Подробиці тижня" на "Інтері" Юрій Луценко, Генеральний прокурор України
Военное положение уничтожает экономику и инвестиционный климат в стране - Юрий Бойко
Введя военное положение, власть пыталась сорвать выборы, а в итоге уничтожает экономику и инвестиционный климат