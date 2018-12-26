Верховная Рада должна в феврале поддержать во втором чтении проект изменений в Конституцию, которым закрепляется курс страны на ЕС и НАТО. Об этом говорится в сообщении президента в Facebook.

"Принятые несколько недель назад поправки в Конституцию, которые фиксируют наш курс на вступление в Европейский союз и членство в НАТО - являются частью стратегии по деколонизации и выхода нашего государства из сферы влияния России. Буду настаивать, чтобы уже в феврале Верховная Рада поддержала поправки во втором чтении и они вступили в силу", - говорится в сообщении.

Как известно, парламент разошелся на зимние каникулы до 15 января.

Ранее мы писали о том, что Евросоюз выдвинул Украине ряд требований.