Житель Швейцарии Андреас Бюркли выиграл в телелотерею Swisslos миллион швейцарских франков (более 27 миллионов гривен), однако организаторы аннулировали его победу из-за "технической ошибки". На запись эфира обратил внимание таблоид Daily Mail.

По правилам Swisslos любой желающий может оплатить взнос участника и попытать счастья. Компьютер случайным образом выбирает 10 финалистов, которые могут выиграть джекпот. Победитель определяется в прямом эфире.

Фамилия Бюркли была выбрана в последнем розыгрыше: приглашенный гость программы вытянул его имя из коробки. Сотрудники поздравили счастливчика с выигрышем и продемонстрировали чемодан наличных, полагающийся мужчине. Они позвонили ему, чтобы сообщить радостную новость, но тот не взял трубку.

Однако почти сразу победа Бюркли была отменена. Как сообщили сотрудники Swisslos, в коробку с именами избранных случайно попало не 10, а 11 имен финалистов. Результаты лотереи были признаны недействительными.

Со слов сотрудников лотереи, Бюркли принял печальное известие стоически. Повторный розыгрыш будет проведен после рождественских праздников.

Ранее мы писали, что мужчина выиграл в лотерею, потому что подвозил детей в школу.