Мужчина получил миллион и тут же лишился его [ Редактировать ]
Житель Швейцарии Андреас Бюркли выиграл в телелотерею Swisslos миллион швейцарских франков (более 27 миллионов гривен), однако организаторы аннулировали его победу из-за "технической ошибки". На запись эфира обратил внимание таблоид Daily Mail.
По правилам Swisslos любой желающий может оплатить взнос участника и попытать счастья. Компьютер случайным образом выбирает 10 финалистов, которые могут выиграть джекпот. Победитель определяется в прямом эфире.
Фамилия Бюркли была выбрана в последнем розыгрыше: приглашенный гость программы вытянул его имя из коробки. Сотрудники поздравили счастливчика с выигрышем и продемонстрировали чемодан наличных, полагающийся мужчине. Они позвонили ему, чтобы сообщить радостную новость, но тот не взял трубку.
Однако почти сразу победа Бюркли была отменена. Как сообщили сотрудники Swisslos, в коробку с именами избранных случайно попало не 10, а 11 имен финалистов. Результаты лотереи были признаны недействительными.
Со слов сотрудников лотереи, Бюркли принял печальное известие стоически. Повторный розыгрыш будет проведен после рождественских праздников.
Ранее мы писали, что мужчина выиграл в лотерею, потому что подвозил детей в школу.
по теме
В ожидании денежного приза мужчина заработал крупную сумму
Сэм Хоули пришел за призом около 7:30 утра по местному времени
Кошка вернулась домой через 14 лет после пропажи
Любимый котенок девушки убежал из дома, когда она была еще ребенком
Мужчина-"зомби" попытался вломиться в дом к женщине и попал на видео
Он несколько раз с разгона ударил ее плечом, но после последнего раза в странной позе свалился на перила крыльца
Мальчик из бедной семьи покорил сеть подарком для учительницы
Учительница начальной школы написала в Facebook о трогательном подарке, который она получила от ученика из бедной семьи
Трагедия в США: в центре размещения нелегальных мигрантов умер ребенок
В США на территории центра для нелегальных мигрантов умер восьмилетний мальчик из Гватемалы