Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 26 декабря [ Редактировать ]
26 декабря розничные цены на бензин и дизельное топливо по сравнению с предыдущим торговым днем изменились.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Стоимость бензина, сжиженного газа и дизельного топлива в сетях АЗС, грн/л:
Бензин
Средняя цена А-95 в Киеве - 29,37 грн за литр. Минимальная цена - 26,79 грн, максимальная - 31,95 грн.
Дизель
Стоимость литра дизеля - 29,30 грн. Минимальная цена - 26,79 грн, максимальная - 31,80 грн.
Автогаз
Средняя цена на газ составила - 13,81 грн. Минимальная - 12,24 грн, максимальная - 15,38 грн.
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