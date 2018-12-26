В деле о разводе украинской певицы Ани Лорак с мужем Муратом Налчаджиоглу появился неожиданный поворот: пара, вероятно, не пришла на заседание суда, а их заявление пропало из реестра судебных решений. "Обозреватель" взял комментарий у юриста.

Так, заседание суда должно было состояться в понедельник, 24 декабря, однако о том, состоялось ли оно, никто так и не сообщил. Позже из реестра досудебных решений пропало и заявление о рассмотрении дела.

"Постановление о суде могло пропасть из реестра, если они забрали заявление или же сообщили о том, что подписали мировую. Скорее всего, было так: Ани и Мурат прислали вместо себя адвокатов, которые сообщили суду, что они не разводятся", - пояснил юрист.

"Если бы они просто не пришли на заседание, то оно должно быть перенесено, а Лорак и Налчаджиоглу должны были предупредить об этом, процесс бы существенно затянулся", - добавил специалист.

Вместо супругов в Шевченковском суде города Киева появились их адвокаты, которые отказались комментировать ситуацию с разводом и сообщать дату вероятного следующего заседания

Напомним, что муж Ани Лорак в день развода сделал откровенное признание.

До этого звезда прокомментировала развод с мужем. В то же время муж артистки резко отреагировал на эту новость.