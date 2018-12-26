Военное положение вместо срыва выборов обернулось экономическими потерями для страны - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Военным положением президент хотел сорвать выборы, а обернулось все экономическими и моральными потерями для страны и людей. Об этом заявил народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя окончание военного положения в 10 областях Украины.
Он подчеркнул, что единственной целью введения военного положения была попытка действующего президента сорвать президентские выборы.
"Надо прямо сказать, что это была попытка президента сорвать президентские выборы и "задержаться" на должности. Потому что никаких предпосылок для введения военного положения в стране не было. Были более страшные ситуации в 2014-2015 гг., но тогда никакого военного положения не вводилось", - сказал оппозиционный политик.
По словам Юрия Бойко, президент хотел сорвать выборы, а обернулось все это экономическими и моральными потерями. "Инвесторы отказывались от новых контрактов, серьезный удар был нанесен по туристической отрасли. Вместо того чтобы закончить конфликт, ввели военное положение. Вся эта военная риторика, все эти призывы в очередной раз создали в стране атмосферу хаоса и отсутствия управляемости", - подчеркнул основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь"
Парламентарий акцентировал, что если будет попытка снова ввести военное положение, то это будет большая беда для страны. "Потому что единственный шанс для страны удержаться и развиваться – это смена сегодняшней власти. И ее можно менять только путем выборов, никаких переворотов, потому что выборы – это эволюция. И после выборов в стране будет новая власть, которая принесет стране мир, обеспечит ее стабильное и нормальное развитие", - резюмировал Юрий Бойко.
по теме
Военное положение уничтожает экономику и инвестиционный климат в стране - Юрий Бойко
Введя военное положение, власть пыталась сорвать выборы, а в итоге уничтожает экономику и инвестиционный климат
Военное положение создает обстановку хаоса в стране - Юрий Бойко
Военное положение только ухудшает условия жизни людей и создает обстановку хаоса и неуправляемости в государстве
Юрій Бойко розповів, що чекає на українців у новому політичному році
Підсумки політичного тижня - останнього у цьому році - в ефірі "Подробиць тижня" підвів Юрій Бойко, засновник "Опозиційної платформи - За життя"
"Оппозиционная платформа - За жизнь" добилась возвращения льгот ветеранам Великой Отечественной - Юрий Бойко
18 декабря Конституционный Суд признал неконституционным решение об отмене льгот ветеранам Великой Отечественной войны, принятое Верховной Радой законом №76-VIII в 2014 году
Переобуться на ходу. Мураев назвал свою партию проукраинской и донес в СБУ на Медведчука
Народный депутат, лидер партии "Наши" Евгений Мураев призвал СБУ прекратить преследовать членов его политической силы, а искать "пятую колону" в другом месте