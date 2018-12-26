Военным положением президент хотел сорвать выборы, а обернулось все экономическими и моральными потерями для страны и людей. Об этом заявил народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя окончание военного положения в 10 областях Украины.

Он подчеркнул, что единственной целью введения военного положения была попытка действующего президента сорвать президентские выборы.

"Надо прямо сказать, что это была попытка президента сорвать президентские выборы и "задержаться" на должности. Потому что никаких предпосылок для введения военного положения в стране не было. Были более страшные ситуации в 2014-2015 гг., но тогда никакого военного положения не вводилось", - сказал оппозиционный политик.

По словам Юрия Бойко, президент хотел сорвать выборы, а обернулось все это экономическими и моральными потерями. "Инвесторы отказывались от новых контрактов, серьезный удар был нанесен по туристической отрасли. Вместо того чтобы закончить конфликт, ввели военное положение. Вся эта военная риторика, все эти призывы в очередной раз создали в стране атмосферу хаоса и отсутствия управляемости", - подчеркнул основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Парламентарий акцентировал, что если будет попытка снова ввести военное положение, то это будет большая беда для страны. "Потому что единственный шанс для страны удержаться и развиваться – это смена сегодняшней власти. И ее можно менять только путем выборов, никаких переворотов, потому что выборы – это эволюция. И после выборов в стране будет новая власть, которая принесет стране мир, обеспечит ее стабильное и нормальное развитие", - резюмировал Юрий Бойко.