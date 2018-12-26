Самые прихотливых женщины по знаку зодиака [ Редактировать ]
Поведение людей во многом зависит от знака зодиака, под которым родился человек. Одни из нас более прихотливы, другие - практичные и легко идут на компромисс. Об этом пишет from-ua.com.
Рак
Девушка Рак является идеальным партнером во многих отношениях. Она воспитана и мила. Тем не менее, ее прихотливость отталкивает.
Ей нужно постоянное внимание и физический контакт. Она не очень стрессоустойчива и часто расстраивается по мелочам.
Не подходит Овнам, которые очень нетерпеливы, и Весам, которые пытаются угодить всем.
Водолей
Водолеи - романтики в глубине души, и они не боятся показать это. Они любят традиции и будут расстроены, если вы забудете ваши общие даты и праздники.
Они очень привязываются к людям, очень откровенны и правдивы.
Не подходят Тельцам, из-за их последовательности и независимости, и Скорпионам, из-за тяги к тайнам.
Весы
Когда Весы привязываются к кому-либо, их потребность в постоянном контакте постоянно растет. Они буквально душат партнера своим присутствием и заботой.
Несовместимы с Раками, из-за большой эмоциональности, и очень практичными Козерогами.
Ранее мы писали о том, какие знаки зодиака выйдут замуж в 2019 году.
по теме
Какие знаки зодиака выйдут замуж в 2019 году
Новый 2019 год станет некоторых для нескольких знаков зодиака
Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря для всех знаков зодиака
Что ждет вас на этой неделе, читайте в гороскопе для каждого знака зодиака
Зимний гороскоп для всех знаков зодиака
Зима - это время семейных праздников, теплых встреч и уютных вечеров
Какие знаки зодиака никогда нельзя будить
Многие люди не любят, когда их будят
Чего нужно опасаться каждому знаку зодиака в 2019 году
Для некоторых знаков зодиака 2019 год станет удачным, но кому-то придется столкнуться с трудностями