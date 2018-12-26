Поведение людей во многом зависит от знака зодиака, под которым родился человек. Одни из нас более прихотливы, другие - практичные и легко идут на компромисс. Об этом пишет from-ua.com.

Рак

Девушка Рак является идеальным партнером во многих отношениях. Она воспитана и мила. Тем не менее, ее прихотливость отталкивает.

Ей нужно постоянное внимание и физический контакт. Она не очень стрессоустойчива и часто расстраивается по мелочам.

Не подходит Овнам, которые очень нетерпеливы, и Весам, которые пытаются угодить всем.

Водолей

Водолеи - романтики в глубине души, и они не боятся показать это. Они любят традиции и будут расстроены, если вы забудете ваши общие даты и праздники.

Они очень привязываются к людям, очень откровенны и правдивы.

Не подходят Тельцам, из-за их последовательности и независимости, и Скорпионам, из-за тяги к тайнам.

Весы

Когда Весы привязываются к кому-либо, их потребность в постоянном контакте постоянно растет. Они буквально душат партнера своим присутствием и заботой.

Несовместимы с Раками, из-за большой эмоциональности, и очень практичными Козерогами.

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