В норвежском городе Тронхейм грабитель застрял в чужом автомобиле при попытке кражи. В итоге мужчина не смог сам выбраться из машины, и вынужден был звать на помощь полицию, пишет "РБК-Украина".

Злоумышленник пытался угнать автомобиль, однако он не смог выбраться из салона. Мужчина даже включил аварийный сигнал автомобиля, чтобы патрулю было легче его найти.

"Он, вероятно, переоценил свои способности и по техническим причинам не смог выбраться из автомобиля. Тогда он пришел к выводу, что полиция в данной ситуации поможет лучше", - рассказали представители полиции Тронхейма.

Вора-неудачника освободили из автомобиля и забрали в участок для подробного разъяснения ситуации. Автомобиль при попытке угона не пострадал.

Ранее сообщалось, что воровка скончалась на месте преступления.