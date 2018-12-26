На Закарпатті у під'їзді багатоповерхівки знайшли немовля [ Редактировать ]
У Хусті на Закарпатті знайшли немовля. Прикритого рушником у спортивній сумці, його залишили у під'їзді однієї з багатоповерхівок. Малюк замерз і натужно кричав. Дитину відвезли до лікарні. Хлопчику вже дали ім'я. І сподіваються, що мати одумається та все ж таки забере сина.
Несамовитий плач немовляти розбудив Марту в Різдвяну ніч. Спершу вона подумала, що прокинувся менший син. Та хлопчик спав, а крик не припинявся. Жінка зрозуміла - він долинає з коридору. Вийшла - і не повірила очам.
"І на цьому ящику, я побачила сумку. Я спустилася, стояла сумка. Відкрила сумку побачила дитину", - говорить Марта Блицка, жителька Хуста.
У чорній спортивній сумці, прикритий махровим рушником - лежав малюк. Новонароджений хлопчик був роздягнений та холодний. Шокована знахідкою, Марта одразу зателефонувала у поліцію та швидку.
"Гіпотермія була і понижена температура, 32 градуси . Надана вся необхідна допомога. Відігріто дитину Хлопчик здоровий, кормиться з бутилочки", - говорить Михайло Вакарук, завідувач відділення неонатології Хустської районної лікарні.
На щастя, дитину вчасно доставили до лікарні. Від переохолодження немовля вдалось врятувати. Лікарі припускають - хлопчикові 2 або 3 дні. А народжували його, найімовірніше, вдома: пуповина перев'язана ниткою. За добу у пологовому будинку, малюк став улюбленцем медсестер. А небайдужі жителі Хуста завалюють його подарунками.
"В мене серце розривається, я зразу взяла і конвертик на виписку, і костюмчик теплий. Я би побажала, щоб в першу чергу знайшлися батьки, які його будуть дуже сильно любити", - говорить Ольга, жителька Хуста.
Тим часом поліцейські намагаються знайти горе-матір. Обіцяють, якщо жінка була у стані післяродової депресії, покарання буде мінімальним.
"Ми звертаємося до всіх мешканців нашого краю, та області з проханням повідомляти про всі будь-які факти, які вам відомі з даного приводу", - говорить Євген Горзов, заступник керівника Хустського відділу поліції.
Продовжує опікуватися немовлям і Марта, яка знайшла його. У жінки своїх семеро дітей. Вона сподівається, що мати одумається, інакше, каже: готова всиновити дитину.
"Я не можу вам пояснити то чувство, яке я відчувала, коли я забрала ту дитину. То були і сльози, і паніка і все разом", - говорить Марта Блицка, жителька Хуста.
Небайдужі назвали хлопчика Мартіном. Проте в пологовому він усе ще записаний як невідомий малюк. Близько місяця дитина проведе у лікарні. А згодом, якщо маму так і не знайдуть, на нього чекатиме будинок малятка.
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