Украинские власти расширят санкционный список: в него попадут российские депутаты, которые поддерживали агрессию России в Керченском проливе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседании СНБО 26 декабря.

"На повестку дня СНБО внесен и проект принятия решения о применении санкций Украиной за незаконное проведение выборов на территории оккупированной востоке нашего государства, за агрессию против нашего государства в Черном море, в Керченском проливе", - сказал он.

Кроме того, президент уточнил, что санкции наложат на "тех, кто атаковал наши корабли, тех кто был причастен к незаконным судебных процессов, до задержания, тех кто отдавал приказы".

"Поскольку мы видим политическую поддержку и участие Государственной думы в этом процессе значительное количество депутатов Госдумы РФ, в том числе от фракций "Единая Россия", ЛДПР также решением вводятся в санкционный список", - сказал Порошенко.

По словам президента, в санкционный список также будут включены предприятия, которые "в тот или иной способ противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую, поставки в вооруженные силы РФ".

Напомним, 26 декабря в Украине завершилось военное положение.