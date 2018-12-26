Украина наложит санкции на российских депутатов - Порошенко [ Редактировать ]
Украинские власти расширят санкционный список: в него попадут российские депутаты, которые поддерживали агрессию России в Керченском проливе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседании СНБО 26 декабря.
"На повестку дня СНБО внесен и проект принятия решения о применении санкций Украиной за незаконное проведение выборов на территории оккупированной востоке нашего государства, за агрессию против нашего государства в Черном море, в Керченском проливе", - сказал он.
Кроме того, президент уточнил, что санкции наложат на "тех, кто атаковал наши корабли, тех кто был причастен к незаконным судебных процессов, до задержания, тех кто отдавал приказы".
"Поскольку мы видим политическую поддержку и участие Государственной думы в этом процессе значительное количество депутатов Госдумы РФ, в том числе от фракций "Единая Россия", ЛДПР также решением вводятся в санкционный список", - сказал Порошенко.
По словам президента, в санкционный список также будут включены предприятия, которые "в тот или иной способ противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую, поставки в вооруженные силы РФ".
Напомним, 26 декабря в Украине завершилось военное положение.
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