Ровный цвет лица - это однородный, без пятен и веснушек тон кожи, на котором нет следов от прыщей, равномерно отражается свет и хорошо ложится косметика.

В мейкапе ровный тон лица достигается использованием тональных основ, базовых кремов под макияж и корректоров. Косметология также имеет свой арсенал средств для улучшения цвета кожи и избавления от дефектов.

Чтобы добиться желаемого результата, эксперты легендарного французского дома L'Oreal Paris рекомендуют действовать во всех направлениях - здоровый образ жизни, уход, макияж. По части последнего, они также дали свои рекомендации. Итак, давайте узнаем, как можно получить идеальный тон лица.

Факторы, которые влияют на кожу лица и ее цвет

Здоровый и нездоровый цвет лица

Дерматологи уверяют: кожа - отражение внутренних процессов в организме. Кроме того, она выдает, ухаживаете вы за ней или пренебрегаете советами специалистов. Окружающая среда, обмен веществ, питание и косметика - вот что определяет, насколько чистой и красивой будет ваша кожа. Также можно выделить положительные и отрицательные моменты, от которых зависит состояние кожного покрова, наличие морщин и высыпаний, а также цвет кожи.

Чем меньше вреда мы наносим коже и чем тщательнее за ней ухаживаем, тем лучше получаем результат и тем ровнее становится цвет кожи.

4 способа выровнять тон лица

Косметические средства

Косметика для лица

Тональная основа - крем для выравнивания тона лица. Тональные основы бывают разных видов - плотнее и нежнее, в их палитре может насчитываться более 10 различных оттенков - от фарфорового до шоколадного. Главное, при выборе тональной основы ориентироваться на продукты, которые не сушат кожу. Например, тональный крем Альянс Перфект от Лореаль содержит увлажняющие компоненты и защищает кожу от обезвоживания в течение 24 часов.

Основа под макияж - базовое средство, которые эксперты рекомендуют наносить после уходового крема и перед тоном. Выравнивает поверхность кожи, так что свет отражается ровно, создавая видимость идеальной кожи.

Корректор - дополнительный инструмент в макияже. Корректоры - это плотные пасты желтого, красного, зеленого, бежевого оттенков, которые наносят точечно на проблемные участки, чтобы замаскировать красноту, синие прожилки капилляров и т.п.

Консилер - осветляющий тональный карандаш, которым удобно маскировать темные круги под глазами и следы от прыщей.

Косметологические процедуры

Косметология

Механическая чистка кожи лица - классическая процедура очищения пор от грязи и кожного сала. Косметолог удаляет комедоны и снимает ороговевшие клетки кожи специальными инструментами. После восстановления кожа становится чистой и гладкой, поэтому выглядит светлее и здоровее.

Биоревитализация - курс аппаратных процедур, направленных на общее оздоровление кожи. Уменьшает пигментные пятна и морщины, разглаживает и подтягивает кожу, так что цвет лица становится естественным и ровным.

Пилинг - процедура отшелушивания отмерших клеток кожи с поверхности с помощью средств с полезными кислотами. Гладкая кожа сияет, макияж ложится лучше, декоративная косметика смотрится красивее.

Увлажняющие маски

(Alt: Маска для лица)

Это средства с гиалуроновой кислотой, экстрактами растений и водорослей, активным кислородом и другими компонентами. В основном фабричные увлажняющие маски имеют гелевую текстуру и отлично воспринимаются кожей любого типа. Домашние маски не менее эффективны, и их просто приготовить.

Домашняя увлажняющая маска с бурыми водорослями. 1 пакет бурых (красных) водорослей, 1 стакан кипяченой воды, 2-3 капли розового масла. Замочите молотые водоросли в стакане воды и оставьте на час. Затем добавьте розовое масло и нанесите смесь на лицо на 30 минут. Использовать рецепт 1 раз в неделю.

Маска с глицерином. Аптечный глицерин смешайте с кипяченой водой в пропорции 1:1, добавьте по 1 капле масла чайного дерева, розовое и эфирное масло лаванды. Нанесите маску кисточкой на лицо на 20 минут. Можно использовать 1-2 раза в неделю.

Увлажняющая маска "Сасси". Мякоть 1 свежего огурца, сок лайма (1 чайную ложку) и 2-3 столовые ложки свежезаваренного зеленого чая смешать в миске, затем нанести на марлевую основу и наложить на лицо и шею на 15 минут. Можно повторять ежедневно курсом в 7 дней.

Здоровый образ жизни

Здоровое питание

Для ровного цвета лица требуется не только косметика. Обязательно нужно следить за питанием и физической активностью. Эксперты Лореаль рекомендуют больше бывать на свежем воздухе и обратить внимание на здоровье кишечника, который отвечает за иммунитет и чистоту кожи.

Помогут для ровного тона кожи:

диета

отсутствие вредных привычек

полноценный отдых

прогулки

витаминные комплексы

фитнес

Вывод: какой же метод лучше

Ровный тон лица

Сочетание всех подходов дает самый мощный эффект, считают эксперты. Макияж дает быстрый, но лишь визуальный эффект, тогда как уход и образ жизни - это большие усилия, но и долговременный результат.