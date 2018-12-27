Женщина из западной Украины, которой больше 90 лет, пожертвовала на нужды армии 10 тысяч долларов. Эти деньги пенсионерка направила на счет волонтеров фонда "Вернись живым", сообщили в Facebook члены организации.

Волонтеры отметили, что не могут опубликовать фото и называть имя благодетельницы, однако известно, что она следит за Facebook-страницей фонда, знает имена его работников и, конечно, переживает за будущее Украины.

"Мы пишем этот пост и плачем. Плачем от радости. И дело не в огромном переводе. Дело в том, что в своем возрасте за 90 женщина говорит: "Очень хочу помочь выиграть войну. Вы за меня не волнуйтесь - деньги на лекарства себе оставила!", - сообщили волонтеры.

Переведенные деньги потратят на помощь бригадам, чьи пункты постоянной дислокации расположены в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Закарпатской областях.

А пока украинцы финансового помогают нашей армии, второй транш военной помощи из США для Украины будет предоставлен в 2020 году.