Ракеты, гаубицы и бронетехника: СНБО утвердил оборонный заказ на 2019-2021 годы [ Редактировать ]
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил основные показатели Государственного оборонного заказа на 2019-2021 годы.
Соответствующее решение было принято на заседании 26 декабря, сообщили в пресс-службе СНБО.
По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, с 2017 года в Украине начала работу трехлетняя система Государственного оборонного заказа, что позволило государственным заказчикам и исполнителям оборонного заказа более четко планировать свою работу и ресурсы.
По итогам выполнения Государственного оборонного заказа в 2018 году в Вооруженные силы Украины поставлено более 3 тыс. образцов вооружения, военной техники и специальных изделий, более 450 тысяч ракет и боеприпасов.
Турчинов напомнил, что законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019" финансирование задач обороны и безопасности увеличено на 33,3 млрд гривен по сравнению с прошлым годом, и предусмотрено в сумме 212,0 млрд гривен, что составляет 5,37% валового внутреннего продукта.
"В 2019 году будет завершено ряд приоритетных проектов по созданию ракетной и ракетно-реактивного оружия", -отметил Турчинов, добавив, что прежде всего это касается ракет с увеличенной дальностью поражения, комплекса крылатых ракет наземного базирования для уничтожения морских целей, "значительно усилит береговую оборону Черноморского и Азовского побережья Украины".
"Будут поддерживаться перспективные разработки и производство вооружения и военной техники, тяжелой гаубичной артиллерии, средств противовоздушной обороны и связи, бронетанковой техники, расширено производство боеприпасов и снарядов", - сказал секретарь СНБО Украины.
По его словам, все новое оружие и военная техника должны соответствовать стандартам НАТО.
Ко всему, СНБО продлил ограничения на въезд россиянам в Украину.
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