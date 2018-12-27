Парламент Израиля в трех чтениях принял законопроект о самороспуске. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В финальном чтении самороспуск поддержали 102 депутата из 120, двое высказались против.

Кроме того, была утверждена дата досрочных выборов - они состоятся 9 апреля 2019 года. По итогам выборов будет сформировано новое правительство и назначен новый премьер-министр.

Со 2 января Кнессет уйдет на так называемые предвыборные каникулы. Правительство Биньямина Нетаньяху продолжит работу до формирования нового кабинета.

На днях в Кабмине назвали дату подписания важного соглашения с Израилем.