Парламент Израиля самораспустился [ Редактировать ]
Парламент Израиля в трех чтениях принял законопроект о самороспуске. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
В финальном чтении самороспуск поддержали 102 депутата из 120, двое высказались против.
Кроме того, была утверждена дата досрочных выборов - они состоятся 9 апреля 2019 года. По итогам выборов будет сформировано новое правительство и назначен новый премьер-министр.
Со 2 января Кнессет уйдет на так называемые предвыборные каникулы. Правительство Биньямина Нетаньяху продолжит работу до формирования нового кабинета.
На днях в Кабмине назвали дату подписания важного соглашения с Израилем.
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