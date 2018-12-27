Россия запустила ракету "Союз-2" с 28 спутниками [ Редактировать ]
Ракета-носитель "Союз-2" с двумя российскими спутниками дистанционного зондирования Земли Канопус-В № 5 и № 6 и с 26 иностранными малыми космическими аппаратами стартовала с космодрома Восточный, сообщает Роскосмос.
#КанопусВ: 117 секунд → есть отделение первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а»— РОСКОСМОС (@roscosmos) 27 декабря 2018 г.
//#KanopusV:T+01:57 min → first stage separation pic.twitter.com/g96FAwZYhN
Пуск состоялся в расчетное время, в 5:07 по Москве.
Разгонный блок Фрегат должен доставить на расчетные орбиты спутники Канопус-В № 5 и № 6, а через некоторое время – и 26 космических аппаратов, принадлежащих США, Германии, Испании, Японии и ЮАР.
Российские спутники Канопус-В предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. В их задачи входит наблюдение за гидрометеорологическими явлениями, крупными выбросами загрязняющих веществ в природу, мониторинг ледовой обстановки.
В начале декабря первая ступень Falcon 9 упала в Атлантический океан.
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