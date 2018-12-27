Ракета-носитель "Союз-2" с двумя российскими спутниками дистанционного зондирования Земли Канопус-В № 5 и № 6 и с 26 иностранными малыми космическими аппаратами стартовала с космодрома Восточный, сообщает Роскосмос.



Пуск состоялся в расчетное время, в 5:07 по Москве.



Разгонный блок Фрегат должен доставить на расчетные орбиты спутники Канопус-В № 5 и № 6, а через некоторое время – и 26 космических аппаратов, принадлежащих США, Германии, Испании, Японии и ЮАР.



Российские спутники Канопус-В предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. В их задачи входит наблюдение за гидрометеорологическими явлениями, крупными выбросами загрязняющих веществ в природу, мониторинг ледовой обстановки.

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