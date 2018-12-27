Воєнний стан: за місяць провели навчання резервістів [ Редактировать ]
Воєнний стан було запроваджено 26 листопада терміном на 30 діб у десяти областях: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській.
Тобто в тих, що розташовані вздовж кордону з РФ та Придністров'ям, а також на узбережжі Чорного й Азовського морів. Протягом місяця у кількох регіонах проводили збори особового складу оперативного резерву.
Нагадаю, приводом для запровадження воєнного стану стало незаконне захоплення росіянами українських кораблів у районі Керченської протоки.
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