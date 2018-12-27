Юрій Бойко: ми досягли того, що президентські вибори відбудуться по закону

Воєнний стан в Україні офіційно припинив діяти. І не буде продовжений. Про це під час засідання Ради нацбезпеки та оборони повідомив президент. Петро Порошенко зазначив: хоча ситуація в прикордонних областях докорінно не змінилася, на міжнародному рівні вдалося досягти визнання Росії країною-агресором